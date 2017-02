La pommade Vita-Merfen pourrait faire son retour

La fameuse pommade Vita-Merfen, disparue en 2014, pourrait réapparaître dans les rayons des pharmacies. Le groupe bernois Galenica rachète les marques Merfen et Vita-Merfen. Il envisage de relancer cette dernière.

Galenica, actif dans la santé et le bien-être, a annoncé mercredi cette acquisition réalisée via sa société Vifor Consumer Health. Le vendeur est GSK Consumer Healthcare, coentreprise du britannique GlaxoSmithKline et du bâlois Novartis. Le prix n'est pas dévoilé.

Vifor Consumer Health renforce ainsi son portefeuille de produits vendus sans ordonnance. Il entre sur le marché suisse du traitement des plaies, qui représente 50 millions de francs de chiffre d'affaires.

Un demi-siècle

Lancé il y a plus de 50 ans, le médicament Merfen pèse 40% du marché des désinfectants. Quant à la pommade Vita-Merfen, elle avait sa place dans la plupart des armoires à pharmacie des ménages suisses jusqu'à ce que son producteur arrête de la fabriquer en 2014.

Pharmaciens et consommateurs avaient fortement regretté la disparition de ce produit, constate l'entreprise bernoise. Vifor Consumer Health étudiera la possibilité d'une réintroduction et informera sur ce sujet en temps utile. (ats/nxp)