La police se prend la tête avec le cannabis

Les ventes de cannabis légal, qui contient moins de 1% de THC, le principal agent psychoactif de la plante, explosent en Suisse depuis quelques mois. Ce qui pose un problème sérieux aux forces de l'ordre: comment distinguer l'herbe autorisée de celle que l'on peut acheter dans la rue avec un taux de THC hors-normes?

Le consommateur qui s'offre ce petit plaisir dans la rue a ainsi de fortes chances de subir un contrôle de police. «Il est impossible sur place de pouvoir reconnaître si la substance est licite ou non», a précisé Marco Cortesi, porte-parole de la police municipale zurichoise au Blick.

Le produit doit donc être envoyé en laboratoire pour y être testé. Chacun de ces contrôles se monte à 500 francs, à la charge du contribuable. En outre, il faut plusieurs jours pour avoir un résultat. Impensable pour une action efficace sur le terrain.

La police veut des tests rapides

Adrian Wüthrich, président de l'Association de police du Canton de Berne, réclame donc «un test rapide pour les contrôles». Sinon, il faudra trouver d'autres solutions. «La légalisation de la consommation de cannabis serait une option que le Parlement doit discuter.»

Pour la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP), il faut changer de mentalité. «Ces contrôles représentent une tache considérable avec des coûts élevés. Sans parler des frais de laboratoire», souligne son secrétaire générale Max Hofmann.

Il rappelle que le cannabis reste une drogue et que le peuple suisse a clairement rejeté sa légalisation. La balle est désormais dans le camp des politiques. «Nous avons besoin d'une loi et des outils que nous pourrons utiliser et qui seront efficaces», plaide le secrétaire général. Il redoute une situation difficilement gérable durant l'été.

Pas de solutions infaillibles

Les États-Unis ont déjà mis au point plusieurs tests rapides qui parviennent à faire la différence entre les taux de THC. Le produit à analyser est placé dans un tube dans lequel est versé une solution liquide. Qui change de couleur après une minute et permet ainsi d'identifier la part de psychotrope dans le cannabis.

Mais ces tests ne sont pas infaillibles. Medictest, l'importateur en Suisse de ces tubes, n'en propose encore aucun à la vente. «Nous évaluons actuellement deux produits, que nous pourrions mettre sur le marché d'ici deux à trois mois», a déclaré le directeur Davide Iuorno. (nxp)