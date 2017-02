La police perquisitionne le domicile d'un député vaudois

«C'est scandaleux! C'est une pratique intolérable. C'est la première fois que le domicile d'un député est perquisitionné.» La réaction de Manuel Donzé n'est pas anodine. Ce matin, la police a débarqué à 6h15 chez ce député démocrate-chrétien à Lausanne. La raison? Les agents recherchaient un réfugié afghan débouté, un cas Dublin, à expulser vers l'Allemagne, selon le député.

Officiellement cet homme vit avec la famille de Manuel Donzé et inscrit au Service de la Population (SPOP). Selon le député, la décision a été prise en novembre 2016. «Mais la police n'intervient qu'aujourd'hui, comme par hasard le jour même où le Grand Conseil débat de la loi sur les étrangers.»

Au moment de la perquisition, cet homme n'était pas au domicile de Manuel Donzé. Il vivrait épisodiquement chez lui, mais n'est pas systématiquement dans son appartement. Manuel Donzé fait partie du Collectif R, qui soutient les migrants.

Dans un communiqué, le Collectif R dénonce cette perquisition et pointe du doigt le Conseil d'Etat. «Cette intervention visait de toute évidence à intimider et dissuader le parrain de poursuivre son engagement auprès du Collectif R», indique le communiqué. Le collectif estime qu'aucun délit n'a été commis ni par Manuel Donzé, ni par le réfugié qu'il accueille.

En septembre, la police avait également perquisitionné le domicile de trois élus lausannois pour des raisons similaires. Il s'agissait de la conseillère communale et présidente des Verts lausannois Léonore Porchet, du conseiller communal et secrétaire de SolidaritéS Pierre Consience, et de la conseillère communale Céline Cerny. (TDG)