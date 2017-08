La police lausannoise à la recherche d’un «fou du volant»

La police lausannoise va-t-elle résoudre le mystère de cette drôle de voiture anglaise qui a squatté «abusivement» une place à Ouchy pendant deux semaines? En tout cas, les limiers de la capitale vaudoise l’ont mise à la fourrière et lancent un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire. Détail piquant: les clefs étaient toujours au contact!

Les policiers disposent d’un indice éclairant: la voiture en question, une Rover 827 généreusement pimpée, participait à une course entre potes un brin déjantés, à la Diabolo et Satanas dans le dessin animé Les Fous du Volant, cet été. Elle réunissait 11 copains et 5 voitures sur une distance de 1000 miles. Dans une vidéo postée sur Youtube le 19 juillet dernier, on voit d’ailleurs ces drôles de larrons durant leur périple helvétique, notamment faisant du bateau dans la baie d’Ouchy. On reconnaît aussi la voiture en question à plusieurs reprises. Sur la page Facebook de la police de Lausanne, les internautes rivalisent en tout cas de conseils - et d’humour - pour épauler les enquêteurs.

«Pourquoi ne pas commencer par écrire au Service des autos anglais?» suggère une personne. Logique, d’autant que la plaque d’immatriculation est encore en place… «Il s’agit d’un véhicule qui a changé de propriétaire fin juin, en Angleterre, et qui n’a pas fait l’objet des démarches nécessaires pour que ce changement soit officialisé. Il n’est pas assuré», explique la police. Toutes les voies officielles pour retrouver la personne qui a laissé cette auto ont été épuisées à ce jour. Une publication à propos de cette voiture paraîtra vendredi dans la Feuille des avis officiels. Elle sera à disposition de la police lausannoise 30 jours plus tard, sauf si son détenteur se manifeste dans l’intervalle. Qu’adviendra-t-il alors de la drôle d’auto? Pour différentes raisons, notamment d’accord internationaux, elle ne sera sans doute jamais mise en vente (TDG)