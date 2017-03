La police est déboussolée par le cannabis légal

Commerce Le produit est légal car très faible en THC. Les buralistes annoncent de très bonnes ventes. De quoi concurrencer le marché noir? Plus...

Canton de Berne Un projet d'étude sur la vente de marijuana dans des pharmacies va être lancé à Berne et Bâle-Ville. Plus...

Suisse Les forces de l'ordre réclament des tests à réaliser sur place et non en laboratoire. Pour savoir sur le champ si le taux de THC de l'herbe répond à la norme légale. Plus...