La police de Lausanne innove sur Youtube

«Je rentre dans cet appartement et là, il y a une dame qui me tend un bébé. Je le pose et je commence un massage cardiaque.» C’est par ce témoignage fort que commence le nouveau clip de recrutement de la police de Lausanne, une vidéo intitulée «Pourquoi pas vous?». La femme qui parle n’est pas une figurante. Comme la dizaine d’autres policiers qui sont passés devant la caméra, elle fait partie des 475 membres qui composent aujourd’hui les forces de l’ordre de Lausanne. «L’objectif d’ici à la fin de la législature, c’est que les effectifs soient de 500», avance le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Le dernier clip de la police municipale s’appelait «Anastase: le tour de magie». Mis en boîte par les mêmes réalisateurs, il totalise à ce jour plus de deux millions de vues sur Youtube. La barre est haute.

Pour une fois, la vidéo censée «donner envie» de rejoindre la police n’est pas qu’une succession de courses-poursuites, d’hommes et de femmes encagoulés et d’arrestations musclées. «On a voulu sortir du cliché du policier. Il y a du vécu, de l’émotion, de l’humanité et de l’empathie», explique Anne Plessz, chargée de communication et de prévention à la police municipale, mais aussi productrice du clip. Le casting pour dénicher des intervenants à l’écran a ainsi été lancé à l’interne. Diffusée sur la page Facebook de la police, la vidéo doit toucher sa cible: les jeunes Suisses, ou en voie finale de naturalisation, âgés de 20 à 32 ans. Trois séances d’informations sont d’ailleurs agendées en février, en mars et en avril prochains.

Un joli «terrain de jeu»

Reste qu’en ce moment, les recruteurs se bousculent aux portillons: la police cantonale vaudoise et les polices municipales du canton sont preneuses de nouvelles recrues elles aussi. Avec son clip, qui a coûté 30'000 francs, Lausanne ne se la joue-t-elle pas trop perso? «Nous n’avons pas le sentiment de griller la politesse aux autres polices avec notre vidéo. Déjà parce que nous la diffusons avec une semaine de retard sur les autres annonces.» Et aux yeux du municipal, la capitale vaudoise dispose suffisamment d’atouts pour attirer à elle des aspirants, naturellement, comme la diversité de la tâche ou la possibilité de faire carrière. Un joli «terrain de jeu». Et les salaires? «Ils sont intéressants», admet Pierre-Antoine Hildbrand. La chargée de conmunication ajoute: «Il faut aussi voir ce clip comme une plaquette de présentation de la police de Lausanne. Il aura une durée dans le temps et nous l’utiliserons à autre chose qu’à du seul recrutement.» (TDG)