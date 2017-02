La nomination d'un évêque pour Coire patine

Coire Des catholiques souhaitent que le pape ne nomme pas tout de suite un nouvel évêque après le départ à la retraite du contesté Vitus Huonder. Plus...

Canton des Grisons Le vicaire général de l'évêché de Coire appelle à ne pas remplacer l'évêque Vitus Huonder, après son départ à la retraite. Plus...

Eglise et homosexualité Le Ministère public a estimé que les conditions n'étaient pas remplies dans les plaintes pour incitation au crime ou à la violence contre le prélat qui avait tenu des propos homophobes. Plus...

Homosexualité Les organisations gay et lesbienne Pink Cross et LOS ont envoyé une pétition dotée de 21'000 signatures demandant de condamner les propos de l'évêque. Plus...