La neige est enfin tombée sur le Plateau !

La neige tant attendue depuis longtemps est enfin tombée sur le Plateau durant la nuit de lundi à mardi. Selon les instituts de prévisions Meteonews et SRF Meteo, cinq à dix centimètres sont tombés en Suisse alémanique.

CH: Après une longue période sèche, la neige a fait son retour en Suisse, mais pas partout. Voici la carte des... https://t.co/CTop1nOMwL — meteonews (@meteonewsF) 3 janvier 2017

Les plus grandes quantités ont blanchi la Suisse centrale et la zone entre Zurich et le lac de Constance, précise Meteonews. Sur le reste du Plateau, la couche s'est souvent limitée entre un et trois centimètres. La plus grande partie de la Suisse romande ainsi que de bonnes parties du Valais et des Grisons sont en revanche restées sèches.

#Schnee über Nacht: Zwischen einem Schäumchen und rund 10 cm. Jetzt trocken und tagsüber teilweise sonnig. #Wintermärchen ^is pic.twitter.com/LH2RYG3G6c — SRF Meteo (@srfmeteo) 3 janvier 2017

(ats/nxp)