La manifestation anti-Erdogan à Berne passe mal

La manifestation anti-Erdogan samedi à Berne continue de faire des vagues en Turquie. Après la consule générale de Suisse à Istanbul samedi, Ankara a convoqué dimanche l'ambassadeur suisse en Turquie Walter Haffner.

Le diplomate en poste à Ankara doit se rendre dans l'après-midi au ministère turc des affaires étrangères. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé dimanche cette information diffusée sur les ondes de la RTS.

Le gouvernement turc reproche à la Suisse d'avoir autorisé une manifestation «où des symboles du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, ndlr.) sont affichés». Ankara, tout comme l'Union européenne et les Etats-Unis, considère le PKK comme un mouvement terroriste, mais pas la Suisse.

Le gouvernement turc s'est aussi indigné d'une banderole qui dépeint le président turc Recep Tayyip Erdogan visé par un pistolet, flanqué du slogan «Kill Erdogan with his own weapons». D'après une journaliste sur place, cette banderole noire aurait été introduite dans la manifestation par un groupe de quelque 150 autonomistes de gauche.

Enquête exigée

Le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu a appelé dès samedi son homologue suisse Didier Burkhalter pour faire part de ses protestations.

Le gouvernement turc a exigé une enquête de la Suisse afin que les responsables rendent des comptes. Ankara a promis de «suivre de très près» ces démarches «administratives et judiciaires», selon un communiqué du ministère turc des affaires étrangères publié samedi sur son site.

La police bernoise examine pour l'heure si les organisateurs du rassemblement ont respecté les conditions de l'autorisation de manifester et si des actes répréhensibles ont été commis, a-t-elle dit dimanche.

Rassemblement pacifique

Le rassemblement à Berne s'est déroulé pacifiquement. Des associations kurdes, le PS et les Verts notamment, avaient appelé à la manifestation. Ils étaient soutenus par une trentaine d'organisations dont l'Union syndicale suisse, Terre des Hommes Suisse ou le groupe pour une Suisse sans armée. Les manifestants demandaient la liberté, l'Etat de droit et plus de démocratie en Turquie.

(ats/nxp)