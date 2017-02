La loi sur la violence à domicile déçoit les roses

La loi contre la violence domestique est sortie légèrement renforcée de la procédure de consultation qui a démarré l’automne dernier. On le sait, le Conseil d’Etat fait figurer la lutte contre les coups à la maison parmi les priorités de son programme de législature. En septembre 2016, Jacqueline de Quattro présentait un avant-projet de loi couchant sur le papier des mesures contraignantes à l’endroit des auteurs de violences.

Ces derniers seront plus systématiquement éloignés du domicile qu’aujourd’hui et pour plus longtemps. Ils pourront en outre, dès que la loi fédérale aura été modifiée, être astreints au port d’un bracelet électronique.

Hier, la magistrate PLR a présenté les légères adaptations du texte après consultation. Principal changement, les expulsions pourront être motivées par de simples injures, menaces, ou voies de fait (violences mineures). Autre modification, le Ministère public a été rajouté à la liste des organismes qui documenteront la violence de manière anonyme pour le compte du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La loi d’organisation de la lutte contre les violences domestiques (LOVD) vient d’être approuvée par le Conseil d’Etat et se trouve donc prête à être examinée par le Grand Conseil.

Loi «trop timide»

Le Parti socialiste vaudois a communiqué jeudi qu’il présenterait des amendements. Les roses jugent la loi «trop timide». Ils déplorent notamment que les entretiens socio-éducatifs obligatoires pour les auteurs ne se limitent qu’à une séance et non trois, comme cela se fait à Neuchâtel et Zurich, par exemple. L’avocat Jean Tschopp relève que les sanctions prévues pour les auteurs qui se soustrairaient à ces séances se limitent à des amendes. Il pointe aussi un manque dans l’attention portée aux victimes. Le texte de loi n’impose pas une information systématique aux centres LAVI (loi sur l’aide aux victimes) lorsqu’il y a danger de mort. Or, juge-t-il, cela permettrait un accompagnement de la victime qui se retrouve souvent seule malgré l’intervention des services publics.

Jacqueline de Quattro se montre pourtant virulente. Elle rappelle que, malgré une politique proactive déjà en place depuis quelques années, Vaud a encore davantage de cas que la moyenne suisse. Au premier semestre 2016, 1416 infractions ont été constatées, dont deux homicides. En 2015, 5 homicides sur 7 relevaient de la violence domestique: «C’est une question de santé publique qui concerne l’Etat. Le couple tue plus que le tabac.» (TDG)