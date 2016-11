La ligne entre Genève et Lausanne perturbée

Un train bloquait la ligne entre Genève et Lausanne, rendant la voie entre Nyon (VD) et Gland en partie inutilisable. La circulation devait reprendre selon l'horaire dès 12h30.

La situation était en train de se normaliser en milieu de matinée jeudi, selon un porte-parole des CFF. A 6h40, une panne s'est produite sur la ligne à hauteur de Prangins (VD). Le dérangement d'une installation technique a provoqué l'immobilisation d'un train sur la voie, occasionnant d'importants retards jusqu'à 10h.

Certains trains régionaux en partance de Genève et passant par Lausanne pour Romont (FR) ou Vevey (VD) ont été supprimés entre Nyon et Morges, selon un communiqué des CFF. Les trains intercity circulant de Genève-Aéroport à Brigue (VS) en passant par Lausanne se sont arrêtés exceptionnellement à Gland.

En outre, certains trains intercity allant de Genève-Aéroport à Brigue (VS) ou inversement s'arrêtaient exceptionnellement à Rolle et Allaman (VD). Les équipes techniques étaient toujours occupées à déterminer les causes exactes du dérangement en fin de matinée, selon les CFF. (ats/nxp)