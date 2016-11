La ligne entre Genève et Lausanne bloquée

Un train bloquait la ligne entre Genève et Lausanne, rendant la voie entre Nyon (VD) et Gland en partie inutilisable. Des retards importants étaient prévus sur les grandes lignes.

Les trains régionaux en partance de Genève et passant par Lausanne pour Romont (FR) ou Vevey (VD) étaient supprimés entre Nyon et Morges, indiquaient les CFF dans un communiqué jeudi matin. Les trains intercity circulant de Genève-Aéroport à Brig (VS) en passant par Lausanne s'arrêtaient exceptionnellement à Gland.

En outre, certains trains intercity allant de Genève-Aéroport à Brigue (VS) ou inversément s'arrêtaient exceptionnellement à Rolle et Allaman (VD). La durée des dérangements demeurait inconnue, selon l'ex-régie. (ats/nxp)