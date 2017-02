La liberté de circuler des requérants peut être limitée

La liberté de mouvement et l'interdiction des discriminations sont inscrites dans la Constitution fédérale ainsi que dans les traités internationaux que la Suisse a ratifiés, note la Commission fédérale contre le racisme (CFR). Les limitations légales à la liberté de mouvement ne sont prévues que pour celles et ceux qui troublent ou menacent la sécurité et l'ordre publics.

L'étude, réalisée par le Centre de compétence pour les droits humains de l'Université de Zurich sur mandat de la CFR, rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement - en particulier les refus d'accès et les interdictions de périmètre - doivent s'appuyer sur une base légale. Elles doivent être justifiées par un intérêt public ou servir à la protection de droits fondamentaux d'autrui.

Ces restrictions doivent en outre être proportionnées au but visé et respecter l'essence du droit fondamental. La CFR recommande donc aux autorités compétentes aux échelons fédéral, cantonal et communal de veiller à ce que toutes mesures de restriction de la liberté de mouvement s'appuient sur une base légale.

La CFR demande que les interdictions de périmètre individuelles ne soient prononcées qu'en cas de trouble ou de menace concrets d'une certaine intensité à l'encontre de la sécurité et de l'ordre publics. Les sentiments subjectifs d'insécurité et la peur d'autrui ne sont pas suffisants pour limiter la liberté de mouvement des requérants d'asile, précise la commission.

Mêmes droits fondamentaux

Selon la CFR, le débat public sur les demandeurs d'asile est trop souvent instrumentalisé politiquement et utilisé pour consolider des préjugés et des stéréotypes négatifs. C'est oublier que les requérants d'asile bénéficient des mêmes droits fondamentaux que quiconque.

Au nom de la lutte contre la discrimination raciale, les mesures prises en matière d'asile doivent être conformes aux dispositions légales en matière de droits humains. Ces droits fondamentaux doivent rester au cœur de la politique d"asile du pays, souligne la CFR.

Polémiques

Par le passé, la liberté de mouvement des requérants d'asile a été restreinte à plusieurs reprises, ce qui avait suscité des polémiques. En 2013 par exemple, la Confédération et la commune de Bremgarten (AG) ont passé un accord interdisant aux requérants de pénétrer dans les installations scolaires et sportives du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures sans l'autorisation des autorités, mais aucune sanction n'était prévue s'ils passaient outre.

Les pensionnaires des centres de Nottwil (LU) et Alpnach (OW) n'ont pas non plus accès à l'ensemble de la commune. (ats/nxp)