La fin de règne de l’évêque de Coire suscite l’espoir

En 2017, l’évêque de Coire Vitus Huonder aura 75 ans et prendra sa retraite. Alors, de nombreux catholiques suisses pousseront un soupir de soulagement. Pendant ses dix années de règne sur le plus grand diocèse de Suisse – il contient les Grisons, Glaris, Schwytz, Uri, Obwald, Nidwald et Zurich et 659 000 croyants – Vitus Huonder a prôné un catholicisme dur, pour ne pas dire rigoriste: messe en latin, opposition à l’avortement, au divorce ou encore à l’éducation sexuelle à l’école. Traumatisées par leur évêque, une douzaine d’associations catholiques ont lancé une pétition demandant à ce que Vitus Huonder ne soit temporairement pas remplacé. Réunis sous l’alliance nommée «Es Reicht!» (ça suffit!), ils souhaitent que le pape nomme à la place un administrateur apostolique, «une personne qui peut construire des ponts et combler les fossés», soulignent-ils. «Il s’agit de se donner le temps de calmer la situation dans le diocèse et de préparer le terrain pour un nouveau départ», souligne le texte de la pétition.

L’alliance «Es Reicht!» estime que le diocèse ne peut «pas se permettre» d’être à nouveau dirigé par une direction qui «divise». «Nous avons besoin d’évêques qui jouissent de la confiance des fidèles et s’engagent pour une église qui sert les gens et la vie», conclut-elle. Sans quoi, le diocèse «mourra»: Zurich, Uri, Schwytz, Obwald et Nidwald s’en sépareront. Parmi les quelque 2200 signatures récoltées figurent également une cinquantaine de «personnalités» de la région, des théologiens, des anciens ou actuels élus communaux, cantonaux et même fédéraux, à l’instar de la conseillère aux Etats Brigitte Häberli (PDC/TG).

Il faut dire que Vitus Huonder est doué pour se faire des ennemis, autant du côté des associations homosexuelles que celles de l’assistance au suicide. Il y a une semaine, à l’occasion de la Journée mondiale des droits humains, l’évêque a fâché Dignitas en affirmant qu’il était exclu que les personnes ayant recours au suicide assisté bénéficient

du sacrement des malades. Quant aux soins palliatifs, ils sont dans une certaine mesure contraires à la volonté du Seigneur. «Ce n’est pas à nous de décider de la vie et de la mort. Dieu pourvoit à notre vie. Dieu pourvoit à notre mort», écrit-il dans son message intitulé «Mourir humainement au regard de la foi».

Soutiens

Ce dernier épisode n’est que celui d’une longue série, à l’instar de sa missive intimant aux divorcés d’avancer les bras en croix lors de l’eucharistie pour signifier au prêtre qu’ils n’ont pas droit à la communion. Vitus Huonder s’est surtout fait connaître au niveau national en 2013, via une lettre publiée à l’occasion de la Journée des droits humains, où il condamne fermement l’homosexualité et les droits accordés aux couples du même sexe. Ces déclarations sont à l’origine de la création de l’alliance «Es Reicht!» début 2014. En mars, celle-ci parvient à rassembler 2000 personnes à Saint-Gall pour exiger la démission de Vitus Huonder. Malgré le fort écho médiatique, l’action restera sans effet. Même raout un an plus tard lorsque l’évêque exclut un prêtre uranais de sa paroisse pour avoir béni un couple lesbien.

A nouveau, beaucoup de bruit sans effets. Bien que la Conférence des évêques suisses ne cautionne pas toutes les déclarations du Grison, elle s’est toujours refusé à entamer une procédure. Vitus Huonder peut aussi compter sur l’association catholique Pro Ecclesia pour le défendre. Celle-ci estime que les critiques à l’encontre de Vitus Huonder visent en réalité la doctrine de l’Eglise. «Cette pression exercée par certaines associations et les médias sur l’évêque vise en réalité à le forcer à changer la doctrine de l’église, écrit Pro Ecclesia. Si un chrétien ne peut plus de citer l’Ancien et le Nouveau Testament, c’est mauvais pour notre société. Faut-il interdire des versets de la Bible? S’opposer à l’air du temps est difficile et exige du courage.»

Le dernier mot reviendra, quoi qu’il en soit, au pape. (TDG)