La fermeture de la ligne s'étend au Valais

Les travaux d'évacuation de la neige se poursuivent jeudi au col de l'Oberalp sur la voie ferroviaire bloquée depuis mercredi matin par une avalanche. La ligne entre le Valais, Uri et les Grisons est désormais fermée entre Andermatt (UR) et Tschamut-Selva (GR).

Mercredi, la ligne n'était fermée qu'entre Nätschen (UR) et le col de l'Oberalp (UR/GR). La compagnie Matterhorn Gotthard Bahn a étendu cette fermeture jeudi pour faciliter l'évacuation de la neige par voie ferroviaire, écrit-elle.

Le tronçon ne sera pas rouvert avant vendredi matin au plus tôt. Une date exacte de réouverture est impossible à donner pour l'instant, indique un porte-parole de la compagnie ferroviaire.

L'avalanche a endommagé la ligne de contact et plusieurs pylônes qui la soutiennent. L'installation doit être remplacée.

Depuis le Valais et Andermatt (UR), il est donc impossible de monter en train jusqu'au col de l'Oberalp. Les trains en provenance des Grisons font demi-tour à Tschamut-Selva (GR). Ceux de la ligne touristique du Glacier-Express, entre Zermatt (VS) et St-Moritz (GR), ne circulent pas. Leurs voyageurs doivent passer par Berne, Zurich et Coire. (ats/nxp)