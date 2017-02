La droite craint la votation sur les retraites

La claque reçue dimanche lors de la votation sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) a semé le doute chez les partis bourgeois. Ils redoutent désormais l'échéance populaire pour la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, explique le Blick dans son édition du 15 février.

L'appréhension croît parmi les conseillers nationaux du PLR et de l'UDC qui refusent toujours de suivre la proposition du Conseil des Etats. La Chambre haute du Parlement fédéral défend une hausse des retraites AVS de 70 francs afin de compenser la baisse des rentes des caisses de pension.

Le vent tourne

Les deux partis bourgeois veulent plutôt que la réduction du taux de conversion dans la prévoyance professionnelle soit compensée par des cotisations d'épargne plus importantes. Mais depuis l'échec subi par RIE III, certains sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin.

«De nombreux paysans et petits artisans n'ont que leur AVS», averti le conseiller national Andreas Aebi (UDC/BE). Et le Parlement ne peut pas ignorer cette catégorie de la population. «Nous devons nous remettre à l'ouvrage.» La votation sur la réforme doit avoir lieu au plus tard le 24 septembre 2017 afin qu'elle puisse entrer en vigueur en 2018.

Espoir dans le monde paysan

L'avertissement n'est pas passé inaperçu et d'autres politiciens UDC et PLR en conviennent: ce ne sont pas ces 70 francs qui feront pencher la balance et le sujet est nettement plus sensible dans la population que RIE III.

Les représentants du monde agricole voient avec soulagement ce changement de cap, comme l'a expliqué Markus Ritter, président de l'Union Suisse des Paysans (USP). Il rappelle que près de 80% d'entre eux n'ont que l'AVS comme retraite.

Et ceux qui emploient des collaborateurs verront les coûts pour les caisses de pension passer de 22 millions de francs à 37 millions avec la solution du PLR et de l'UDC. «Soit une augmentation de 67%! C'est absolument insupportable», a averti Markus Ritter. (nxp)