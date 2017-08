La double dose d’écologie avec l’isolation par l’herbe

Affronter la concurrence et l’inertie des traditions

Innovation et écologie font bon ménage à l’heure où il faut sauver la planète. Dans les cénacles politiques, ces deux mots reviennent en boucle, chacun se targuant d’en promouvoir le développement. C’est vrai, et Christian Roggeman le confirme: la Suisse est «très aidante et très accueillante» envers les jeunes entreprises pour ce qui est de l’obtention des brevets et du développement technologique. Mais elles n’en restent pas moins fragiles. Entre le moment où le chiffre d’affaires est à zéro et celui où il atteint les 2 millions, il y a une grande «traversée du désert», décrit-il. Pour les entrepreneurs qui démarrent leur production et se trouvent dans la phase d’industrialisation et de commercialisation, les aides ne sont pas légion et ce pas seulement en Suisse. Or, les cleantechs doivent faire face à la concurrence des marchés traditionnels qui ont, eux, des produits «à maturité». Autre phénomène, il existe dans la construction, et particulièrement en Suisse, une «inertie due à la tradition», qui empêche, encore aujourd’hui, les constructeurs de se tourner vers des solutions moins éprouvées. Enfin, le domaine de l’isolation est accaparé par quelques gros groupes qui procèdent à des rachats. Leur poids sur le marché leur permet de faire du lobbying auprès des politiques et d’obtenir ce qu’ils veulent en termes de normes et de réglementations. Pas toujours facile à suivre pour les «petits et moyens joueurs». Chez Biowert, Vera Schwinn note pour sa part que les parts de marché revenant aux cleantechs sont encore très minoritaires, ce qui les rend très vulnérables. Dans son entourage, plusieurs ont dû fermer boutique. En Allemagne, le gouvernement a promis de nouvelles mesures d’accompagnement, mais ce ne sera pas avant 2020.