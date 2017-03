La bataille reprend autour des caisses maladie

Les conseillers d’Etat Mauro Poggia (MCG) et Pierre-Yves Maillard (PS) remontent au front dans le dossier de l’assurance-maladie. Les responsables genevois et vaudois de la Santé portent deux initiatives qui seront déposées à la Chancellerie fédérale avant la fin du mois, a révélé la RTS. La première veut permettre aux cantons de fixer et d’encaisser les primes. La seconde interdirait aux parlementaires de siéger dans les instances dirigeantes des assureurs.

Pour une évolution «transparente» des primes et des coûts

Avec le premier projet, les cantons qui le souhaitent pourraient créer des institutions cantonales ou intercantonales appelées «caisses de compensation». Outre la fixation des primes, celles-ci participeraient aux négociations sur les tarifs et contribueraient aux programmes de prévention.

Dans les régions qui choisiraient cette option, la prime serait la même pour ceux qui ont le même modèle et la même franchise, précise Pierre-Yves Maillard. «Les primes et les coûts évolueront ensemble de manière enfin transparente, poursuit-il. Une baisse est peu probable mais les hausses seront moindres, car aujourd’hui les changements de caisse par les assurés font augmenter les besoins en réserves.» Et les assurances-maladie? «Elles continueront d’exister et toutes les activités administratives comme le contrôle des factures leur seraient déléguées», répond la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD), membre du comité d’initiative.

Cette proposition s’inspire d’une solution qui a déjà été mise en consultation, début 2016, par la Fédération romande des consommateurs. La FRC a toutefois jeté l’éponge. Son secrétaire général de l’époque, Mathieu Fleury, nous expliquait qu’«en Suisse alémanique, l’idée même d’une réforme est rejetée».

Convaincre outre-Sarine

Ce sera la difficulté: convaincre outre-Sarine. «Les Romands, qui subissent depuis des années des hausses de prime, sont plus prompts à en discuter, admet Rebecca Ruiz. Mais les Alémaniques connaissent cette situation depuis deux ans et y seront certainement encore plus sensibles dans quelques années lorsque nous voterons.»

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) est opposée à une telle solution. «On nous propose une nouvelle forme de caisse unique. Le peuple a déjà refusé la caisse unique puis la caisse publique! Le problème est ailleurs, il faut agir sur la hausse des coûts.» Selon elle, les solutions passent par un contrôle annuel du prix des médicaments (il se fait tous les trois ans), un meilleur contrôle du prix des génériques et une réforme des tarifs médicaux car certains gestes sont devenus moins chers grâce à l’évolution technologique. Elle ajoute que la nouvelle loi sur la surveillance de l’assurance-maladie apportera plus de transparence. «Elle permettra de vérifier que, dans un canton donné, les primes payées par les assurés correspondent aux coûts.»

Cette première initiative est soutenue par le magazine Bon à Savoir, par des associations de médecins de famille, le PDC genevois, le MCG et plusieurs sections socialistes en Suisse romande. La récolte des signatures ne débutera pas avant le mois de juin, puisqu’il faut attendre la validation de la Chancellerie fédérale.

Sans rémunération

La deuxième initiative sera déposée en même temps à la Chancellerie fédérale. Pierre-Yves Maillard signale qu’il faudra là s’assurer encore quelques soutiens. Ce texte vise les parlementaires qui siègent dans un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un assureur ou dans une entité économiquement liée. Il précise qu’un élu ne peut pas recevoir une rémunération de la part des caisses.

Selon Rebecca Ruiz, douze des 38 membres des commissions de la sécurité sociale et de la santé sont directement liés à une caisse maladie. «Et une demi-douzaine le sont indirectement, par exemple via des groupes de travail et des conseils consultatifs.» Pierre-Yves Maillard renchérit: «La différence avec d’autres élus membres de conseils d’administration ou d’associations est que l’Etat délègue aux assureurs une tâche publique. Les directeurs de la SSR, des CFF ou de Swisscom ne peuvent pas non plus siéger à l’Assemblée fédérale.»

Le conseiller national Ignazio Cassis (PLR/TI) préside plusieurs organisations, dont curafutura, qui regroupe quatre assureurs. «L’élu qui appartient à une association a une sensibilité particulière et enrichit ainsi le débat, réagit-il. La majorité des élus nourrissent ce lien entre parlement et société civile, qui est indispensable dans une démocratie directe. Si on décidait d’y mettre un terme, on ne pourrait pas prendre des mesures uniquement contre certaines entreprises. C’est une question d’égalité de traitement.» En clair: il faudrait interdire toute appartenance à une association ou à une entreprise et professionnaliser l’Assemblée fédérale.