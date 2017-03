La Turquie ouvre une enquête après la manif

Le ministère public d'Istanbul a ouvert une procédure judiciaire en raison d'une banderole controversée brandie lors d'une manifestation anti-Erdogan samedi à Berne. Il enquêtera sur les délits d'«appartenance à une organisation terroriste», «offense au président» et «propagande pour une organisation terroriste», a indiqué lundi l'agence officielle turque Anadolu.

Rassemblement pacifique

Le gouvernement turc reproche à la Suisse d'avoir autorisé une manifestation «où des symboles du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, ndlr.) sont affichés». Le gouvernement turc s'est rapidement indigné d'une banderole qui dépeint le président turc Recep Tayyip Erdogan visé par un pistolet, flanqué du slogan «Kill Erdogan with his own weapons». D'après une journaliste sur place, cette banderole noire aurait été introduite dans la manifestation par un groupe de quelque 150 autonomistes de gauche. Le rassemblement à Berne s'est déroulé pacifiquement.

(ats/nxp)