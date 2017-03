La Suisse romande lutte contre le racisme

Cette Semaine d'actions vise à sensibiliser la population en général ainsi que divers groupes cibles, indiquent les organisateurs sur leur site Internet. Elle a aussi pour but de soutenir, promouvoir et valoriser des actions de prévention du racisme et des discriminations (conférences, débats, expositions, films, théâtre, etc.).

La première Semaine contre le racisme est née en mars 2000 au Québec, avant d'être adoptée dans d'autres régions du monde. Cette initiative québécoise s'était inspirée d'une volonté de l'ONU de voir se développer une semaine de solidarité autour de la date du 21 mars.

Pièce de theâtre

Dans les cantons de Fribourg et du Jura, une pièce de théâtre sera notamment présentée. Intitulée «Dans la mer il y a des crocodiles», elle raconte l'histoire vraie d'un garçon de 10 ans contraint de quitter l'Afghanistan et ses proches.

A travers les yeux et les mots de cet enfant, les spectateurs vivront les routes périlleuses des mineurs non accompagnés, la peur, la violence, la mort, mais aussi le courage, la solidarité et la chance. Le canton de Fribourg propose aussi un jeu de simulation nommé «Passages», qui a pour but de faire vivre aux participants le parcours de personnes cherchant protection.

Huitième édition en Valais

Dans le canton de Vaud, de nombreuses activités sont prévues durant le mois de mars: expositions, spectacles, tables rondes ou formations. En Valais, pour la 8e année consécutive, de nombreuses villes et régions organisent des actions entre le 20 et le 25 mars.

A Neuchâtel, du 20 au 29 mars, une trentaine d'associations, institutions et organismes partenaires du Forum tous différents tous égaux mèneront des actions dans l'ensemble du canton. Le but est de promouvoir les droits humains et lutter contre toute forme de discrimination.

La Ville et le canton de Genève organisent des événements du 20 au 26 mars. Les discriminations au travail seront au coeur de cette édition, qui propose une large palette d'activités dans différents quartiers et pour tous les publics. Le programme pour chaque canton peut être consulté sur le site Internet des organisateurs. (ats/nxp)