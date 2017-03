«La Suisse reste exotique pour les touristes européens»

Après une année très difficile, tous les espoirs sont permis pour 2017. La reprise qui se dessine en Europe devrait ramener les touristes des pays voisins - en premier lieu les Allemands - dans nos contrées cet été. Le mois de janvier, excellent, est de bon augure, analyse Gilles Dind, membre de la direction de Suisse Tourisme, et responsable de l’Europe de l’Ouest. Interview

On parle beaucoup des touristes asiatiques, qui sont présentés comme l’avenir du tourisme helvétique. Mais que dire des marchés européens?



Les marchés européens sont la mère nourricière du tourisme suisse depuis toujours. Ce sont des marchés mûrs, qui sont en effet moins sous les projecteurs que la Chine ou l’Inde, mais en termes de volumes, ils représentent plus de 50% des nuitées étrangères. L’Allemagne est de loin notre premier marché. Derrière, le Royaume-Uni et les Etats-Unis au coude à coude. La Chine est désormais en quatrième position, mais la France et l’Italie sont des marchés toujours très importants.

Que viennent chercher en Suisse ces touristes européens, alors que nous sommes un pays très cher pour eux?



La Suisse reste un pays exotique pour les touristes européens. Nous avons une diversité extrêmement forte sur un tout petit territoire. Cela n’existe pas tellement même dans les pays voisins. Ce qu’on vient chercher chez nous, c’est la nature, les paysages. C’est toujours ce qui ressort de nos enquêtes. Le produit «Suisse» n’a pas beaucoup changé, mais il reste très attractif. La Suisse n’a pas un problème de produits, mais en effet un problème de prix.

La Suisse découverte par les Anglais au XIXe siècle reste encore la Suisse que les touristes européens veulent voir?



Partiellement, oui. La montagne, le ski, la découverte de la nature restent des atouts très forts. Et ce qui nous distingue, c’est que nous avons les moyens d’accéder très vite et de manière confortable à la montagne, avec les trains, les téléphériques, etc. Typiquement, le train qui monte à la Jungfrau à 3000 mètres! C’est unique. On développe aussi de nouvelles formes de tourisme, notamment liée aux sports en plein air. Par contre, ce qui est nouveau, c’est le boum de la fréquentation des villes qui représente aujourd’hui plus de la moitié des nuitées en hôtels aujourd’hui.

Les villes, c’est un des grands thèmes de Suisse Tourisme cette année. Quel message voulez-vous faire passer?



Oui, c’est un des aspects clés de nos campagnes cette année: les villes sous l’angle de la culture. La Suisse n’a jamais vraiment eu une image de pays de culture au sens large - les musées, mais aussi les sites de l’Unesco, le patrimoine, l’artisanat. Et ça, c’est en train de changer. Il faut que l’on valorise ces atouts. Pour la France, par exemple, toute notre communication autour du mouvement Dada a rencontré un grand intérêt. Des choses assez pointues, mais qui passent très bien sur ce marché avec une grande affinité pour l’offre culturelle.

Peut-on concurrencer Londres, Paris, Barcelone ou Berlin?



Non, bien sûr. Mais ces grandes destinations arrivent à saturation. Ce que nous vendons, ce sont ce qu’on appelle des villes boutiques, avec à la fois une offre culturelle, et un cadre naturel - un lac, des grands parcs, un paysage, etc. On offre une expérience alternative, avec des villes à taille humaine et avec une offre très riche qui n’a pas d'équivalent en Europe à cette échelle urbaine. Le grand défi, c’est d’acquérir de la notoriété à l’étranger. Nous promouvons une trentaine de destinations, donc aussi des villes plus petites, comme Winterthur, qui ont aussi une offre culturelle très intéressante.

Autre cible nouvelle, la clientèle sportive. Et notamment le vélo. Pourquoi?



Le vélo, c’est le nouveau golf! Il y a 20 ans, on l’utilisait pour aller au travail et se déplacer. Aujourd’hui, c’est devenu une activité sportive et de loisir, pratiqué par une clientèle qui a un bon pouvoir d’achat. C’est une tendance en forte croissance et à laquelle on croit beaucoup. La Suisse n’est pas encore identifiée comme un pays de vélo, mais nous ne voulons pas laisser passer ce train C’est une des pistes pour relancer le tourisme estival en montagne et développer un tourisme de demi-saison, voire hivernal avec le fat bike.

Quelle est la stratégie pour conquérir ce marché?



Nous travaillons beaucoup avec les réseaux sociaux, et avec des ambassadeurs. L’idée, c’est de faire des propositions sur trois ans, en s’adressant à des segments différents. L’an dernier, Suisse Tourisme a misé sur le VTT et on a exploité le passage du Tour de France pour communiquer sur le vélo en général. Cette année, nous misons sur le vélo de route, avec des propositions d’itinéraires. Il y a déjà des infrastructures, mais il y a une offre à développer, notamment au niveau hôtelier, avec des services axés sur les besoins des cyclistes.

Et où en est le Grand Tour of Switzerland, développé il y a deux ans?



La nouveauté, cette année, c’est le Grand Tour électrique. En collaboration avec Alpiq et les hôteliers proches du Grand Tour, des bornes de recharge électrique sont en cours d’installation. L’objectif, c’est que les 1600 kilomètres du parcours puissent être effectués avec des véhicules électriques. Ce sera la première route touristique au monde à être équipée.

C’est un coup marketing?



Non, nous préparons pour le futur. Les voitures électriques ont un avenir à dix ou quinze ans. Ce projet nous permet également de cibler un public différent, qui s’intéresse à la mobilité douce. Un rallye international de voitures électriques, mi-juin, permettra de lancer ce Grand Tour électrique.

Votre objectif était de devenir, avec le Grand Tour, la route 66 de l’Europe. Où en est-on?



C’est un objectif à une dizaine d’années. Il y a un travail de fond à faire pour y arriver. Mais on continue d’investir, avec des campagnes internationales de promotion de l’itinéraire. Une enquête menée en été 2016 auprès des touristes le long du trajet montre que la notoriété du Grand Tour est au-delà de 40%. C’est déjà très positif.

La culture, la nature, le sport, ça fait beaucoup de messages différents. S’adressent-ils à la même clientèle ou à chaque fois à une clientèle différente?



La communication généraliste, façon carte postale, ça ne marche plus. Depuis deux ans, nous ciblons des segments spécifiques de clientèle qui ont une grande affinité pour la Suisse. Les adeptes du outdoor, par exemple. On va chercher à s’adresser directement à cette communauté et on va développer une communication spécifique pour elle. Même chose pour les amateurs de culture. Cette segmentation, c’est une manière d’accrocher le client susceptible d’être le plus sensible à nos messages et de le faire venir en Suisse. Ensuite, rien n’empêche à un touriste venu faire de la randonnée de passer une journée en ville à visiter des musées.

Les touristes ont des attentes précises. On ne vient plus découvrir la Suisse et ses beautés, mais faire du sport ou visiter des musées, c’est ça?



Il faut nuancer un peu. Le tourisme généraliste existe encore. C’est notamment le cas des Asiatiques, ou des gens qui viennent pour une première visite et veulent avoir une impression globale de la Suisse.

Qui visez-vous? La classe moyenne supérieure? Les retraités?



En Europe, nous visons la classe moyenne supérieure, voire supérieure. Pour une simple question de niveau de prix. Les seniors, qui ont souvent davantage de moyens que leurs enfants, sont aussi un segment très important. Ils aiment prendre les trains, ils aiment voyager en douceur, ils apprécient l’offre culturelle. On est un pays qui répond aux besoins de cette clientèle, en offrant la sérénité, la sécurité, la propreté. Des aspects très appréciés avec l’âge.

On est en plein dans les clichés, là!



C’est vrai. Mais il faut assumer les clichés, ils font partie de notre ADN. Les touristes apprécient et valorisent beaucoup ces aspects-là de notre pays, même si la Suisse ce n’est pas que ça. La grande thématique de cette année, ce sera d’ailleurs le retour à la nature. Toute notre communication va tourner sur ce thème. Nous sommes dans une société qui a un fort besoin de ressourcement, de calme et d’authenticité, c’est clairement identifié dans nos études de marché. La raison numéro un de voyage en Suisse, c’est la nature. Et la Suisse a énormément à offrir.

Quels sont vos objectifs pour 2017?



C’est de faire revenir les Européens. Depuis l’été passé, nous voyons un changement de tendance. Les nuitées des touristes de plusieurs pays européens se sont stabilisées et ont connu une petite croissance. Nous pensons avoir passé le creux de la vague, même si la remontée ne sera sans doute pas fulgurante. Nous espérons que l’Allemagne retrouve le chemin de la croissance car c’est le poumon du tourisme suisse. Les premières tendances de cette année sont positives. L’été 2017 devrait être la saison du redémarrage.

Le choc lié au franc fort a-t-il pu être dépassé?



L’abandon du taux plancher, en janvier 2015, a contraint l’hôtellerie à baisser ses prix, en moyenne de 5% sur deux ans. Les coûts ont été comprimés et l les marges déjà faibles réduites. On espère que ça ira mieux, mais cela dépend vraiment du cours franc euro, sur lequel on n’a aucune garantie. La pression sur les prix et les collaborations entre prestataires touristiques pour des offres forfaitaires ont aussi profité aux Suisses qui voyagent en Suisse. Mais la Suisse sera toujours un pays cher, même s’il faut relativiser le bon marché à l’étranger: Londres, Paris ne sont pas des villes bon marché si l’on veut un hôtel correct. En Suisse, la seule alternative est de miser sur la qualité des prestations et des expériences touristiques.

Vous êtes fataliste. L’érosion de l’hôtellerie va continuer.



Le problème est spécialement aigu pour l’hôtellerie familiale qui n’a plus assez d’argent pour le réinvestir dans l’infrastructure et dans l’offre. Les attentes et les exigences des clients sont d’autant plus élevées que les prix sont chers. La restructuration de la branche va encore s’accélérer avec l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment Airbnb qui s’intéresse beaucoup aux régions de montagne. C’est une pression supplémentaire pour les petits hôtels familiaux qui ne peuvent pas se contenter d’une offre banale mais doivent offrir du service ou une expérience unique. Un lit et quatre murs, ça ne marche plus du tout. Les établissements qui n’ont pas pu se rénover sont condamnés.

(TDG)