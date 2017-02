La RIE III dévoile le problème Ueli Maurer

Sondage

Les votants n'ont pas cru à une fuite des multinationales

Les citoyens devront payer pour que les entreprises puissent conserver des gains élevés. De plus les coûts et les conséquences de la réforme n’ont pas pu être évalués. Voilà les deux arguments qui ont scellé le sort de la troisième réforme des entreprises. Ils ont été cités par respectivement 40% et 30% des votants qui l’ont rejetée.



En face, les partisans n’ont pu capitaliser que sur une seule affirmation martelée durant la campagne: le fait que la Suisse n’avait pas d’autre choix que de s’adapter à la concurrence fiscale internationale. 63% des votants qui ont glissé un oui dans l’urne l’ont fait pour cette raison. C’est ce que révèle le sondage organisé sur les plates-formes d’information de Tamedia, les trois jours précédant le scrutin. Plus de 16'000 personnes ont répondu, avec une marge d’erreur de +/- 2,4%.



La campagne anxiogène des milieux économiques n’a pas vraiment pris.

A la question «croyez-vous qu’un non provoquera le départ de nombreuses entreprises?» seulement 20% des votants ont répondu par l’affirmative. 43% ont dit non. Et 34% ont estimé qu’il était possible que quelques multinationales quittent la Suisse, mais que cela serait supportable. A noter que, parmi les personnes qui ont coché cet argument, 54% ont au final rejeté la RIE III, et 46% l’ont acceptée!



Enfin, n’en déplaise à Christian Levrat, ce n’est pas le Parti socialiste qui a joué le rôle le plus important dans le camp du non. L’ancienne conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf arrive en tête des acteurs jugés les plus convaincants. 31% des sondés l’ont citée. C’est plus de deux fois plus que le PS, cité par 14% des votants. Les syndicats ou les représentants des communes apparaissent comme quantités négligeables. Ils ne sont cités que par 4% des sondés.



Dans le camp du oui, les choses sont un peu moins nettes. Le PLR a convaincu 20% des personnes interrogées, devant le conseiller fédéral Ueli Maurer (15%) et les milieux économiques (13%). Le PDC arrive très loin derrière. Il n’est cité que par 2% des sondés.



Judith Mayencourt