La Fête du Froid à dimensions réduites

La 6e Fête du Froid a attiré entre 1000 et 1500 personnes samedi dans la Vallée de La Brévine (NE). Lancée en 2012 pour le 25e anniversaire du record suisse de -41,8 degrés, la manifestation proposait des animations autour du froid, dont beaucoup ont dû être annulées.

Centre névralgique de la manifestation, le Lac des Taillères accueillait ainsi un village du Froid composé d'une vingtaine de chalets. Mais en raison du manque de neige et par des températures entre 1 et 2 degrés, des animations ont été annulées, a indiqué à l'ats Vincent Matthey, coordinateur touristique.

Ainsi, la sculpture sur neige a été remplacée par un exercice sur bois. De même, il a fallu renoncer aux balades en traîneaux tirés par des chiens, à la démonstration de débardage à l'ancienne et aux autres activités prévues par la «Snow party», comme le ski de fond, les randonnées à raquettes ainsi qu'au concours d'OGNI, des objets glissants non identifiés. Du coup, le public s'est rabattu sur les restaurants, qui ont été bien remplis, a précisé Vincent Matthey. Ceci également pour se mettre à l'abri du vent, qui a commencé à souffler fortement sur la région dans l'après-midi.

«Sibérie de la Suisse»

L'objectif des autorités communales et de Tourisme neuchâtelois est de faire de cette région une attraction, avec le froid comme produit d'appel. L'association «Vallée de La Brévine - Sibérie de la Suisse» souhaite ainsi élargir la publicité au-delà du canton pour attirer un plus large public.

C'est le 12 janvier 1987 que la température la plus basse a été enregistrée à La Brévine avec -41,8 degrés. Cette année, c'est par la durée de la période en dessous de zéro degré que le mois de janvier s'est distingué. L'une des températures les plus basses de cette saison a été mesurée le 6 janvier à l'aube avec -29,9 degrés. L'année dernière, plus de 3000 personnes avaient participé à cette fête malgré la douceur relative avec 9 degrés et l'absence de neige. La Brévine se situe à 1046 mètres. (ats/nxp)