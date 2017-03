La Confédération tue Billag mais la redevance demeure

Coup de massue pour le canton de Fribourg. La Confédération a décidé de se passer de l’entreprise Billag pour encaisser la redevance radio-TV. A la suite d’un appel d’offres, elle a choisi la société zurichoise Serafe, qui reprendra complètement les rênes dès 2019. A Fribourg, siège de l’entreprise Billag, ce sont 230 personnes qui vont perdre à terme leur emploi.

«Nous sommes bien sûr sous le choc», réagit à chaud Florian Koelliker, membre de la direction de Billag. «Mais nous sommes surtout déçus. Déçus parce nous sommes convaincus que nous avons présenté une offre de qualité. Nous allons remplir avec conscience notre mandat jusqu’à la fin 2018. Il est probable que nous devrons fermer l’entreprise.»

Il n’y a en effet pas de recours possible contre la décision du Département fédéral de la communication (DETEC) de Doris Leuthard. A Fribourg, les réactions sont vives. «La décision fédérale de retirer le mandat de perception de la redevance à l’entreprise Billag porte un coup sévère au marché de l’emploi fribourgeois, même si l’économie du canton, solide et diversifiée, absorbera le choc», déclare le Conseil d’Etat. Il regrette aussi «l’application d’une décision qui prétérite un canton de Suisse occidentale».

Le président du PS suisse, Christian Levrat, par ailleurs conseiller aux Etats fribourgeois, juge cette décision politique «inacceptable» et avance même qu’il s’agit «d’un cas de dumping salarial plus que probable». Syndicom a d’ailleurs réagi au quart de tour. Le Syndicat de la communication demande que la société Serafe signe une convention collective de travail et s’engage à reprendre les employés de Billag. «Le DETEC met quelque 250 salariés de Billag à la rue», tonne pour sa part le syndicat Transfair.

Pourquoi la société Serafe a-t-elle emporté le marché? «L’entreprise a su convaincre par son concept de mise en œuvre et a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse», déclare l’Office fédéral de la communication. Ce dernier souligne aussi que la société «possède une grande expérience dans l’encaissement et dispose de systèmes et de processus informatiques modernes». Elle assure notamment l’encaissement pour plusieurs assurances-maladie.

Comme peu ou prou tout le monde sera assujetti à la nouvelle redevance, les coûts d’encaissement vont baisser. Serafe recevra moins d’argent que Billag pour son travail. La société fribourgeoise coûtait à l’Etat environ 50 millions par année. Serafe accomplira son mandat de 2019 à décembre 2025 pour 123 millions. Soit environ 17 millions par année.

En 2026, le mandat pourra être redistribué. Avec la possibilité de nouveaux licenciements massifs si Serafe n’est pas retenue. Certains élus, comme le conseiller aux Etats Raphaël Comte (PLR/NE), trouveraient plus rationnel de confier la perception aux administrations fiscales puisque la redevance est désormais assimilable à un impôt. Le Conseil fédéral estime au contraire qu’un mandataire privé est plus efficace et moins cher pour ce type de tâche.

La redevance va baisser

Le percepteur Billag s’efface, mais la redevance, elle, demeure. Elle coûte actuellement 451 francs par année. Dès 2019, date d’entrée en vigueur du nouveau système, elle baissera substantiellement. Reste à savoir de combien. Dans son communiqué publié vendredi, l’Office de la communication indique que la redevance sera à terme «nettement en dessous de 400 francs par année». A vérifier. Un débat au parlement est actuellement en cours pour supprimer de moitié ou totalement la redevance (voir l'encadré). Si la suppression est acceptée par le peuple, Serafe connaîtra le même sort que Billag. (TDG)