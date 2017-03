L'interdiction de viande venue du Brésil élargie

Vingt-et-une entreprises sont soupçonnées d'être liées au scandale de la viande avariée brésilienne. La Suisse a décidé d'interdire l'importation de marchandises venant de ces sociétés.

Les restrictions ne concernent que ces 21 entreprises, a indiqué dimanche une porte-parole de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Une interdiction totale serait disproportionnée.

Vendredi dernier, les mesures touchaient quatre entreprises brésiliennes, qui avaient l'interdiction d'exporter des produits à base de viande en Europe ou en Suisse. Trois d'entre elles avaient par le passé exporté des produits à base de viande en Suisse.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a en outre chargé son service frontalier vétérinaire de renforcer l'inspection des envois de produits à base de viande du Brésil.

Viande contaminée en Suisse

Représentant 20% des importations, le Brésil est un important fournisseur de viande pour la Suisse. Selon les autorités et les détaillants suisses de viande, il est très improbable que les consommateurs suisses aient mangé de la viande contaminée.

Ce sont surtout des morceaux de choix de bœuf et de poulet qui ont été introduits du Brésil en Suisse. Les marchandises avariées sont, quant à elles, principalement constituées de charcuterie ou de produits transformés à base de porc.

Le scandale de la viande avariée brésilienne a été rendu public à la fin de la semaine passée après une enquête policière de deux ans. Des douzaines de collaborateurs des autorités sanitaires auraient été corrompus pour certifier que la viande avariée était propre à la consommation. Au moins trente personnes ont déjà été arrêtées et plusieurs usines de transformation de viande fermées.

Le Brésil est le plus gros exportateurs de viande de bœuf et de volaille et livre 150 pays. Plusieurs États ont arrêté leurs importations de ce pays d'Amérique du sud.

(ats/nxp)