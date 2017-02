L'initiative «Les nôtres avant les autres» est lancée

Le texte a été déposé la semaine passée à la chancellerie cantonale, trois ans exactement après l'acceptation de l'initiative fédérale contre l'immigration de masse. L'initiative neuchâteloise est similaire à «Prima i nostri», acceptée par les citoyens tessinois l'automne passé.

L'UDC relève qu'il y a un lien entre chômage et emplois frontaliers. Neuchâtel reste le canton le plus touché, avec un taux de 6,6% contre 3,7% pour l'ensemble de la Suisse. Par son initiative, le parti souhaite «redonner un travail décent aux demandeurs d'emploi résidant dans le canton», a expliqué Stephan Moser, député au Grand Conseil et candidat au Conseil d'Etat, devant les médias à Neuchâtel.

Le texte stipule qu'«à compétence égale sur le marché de l'emploi public ou privé, les candidatures de citoyens ou de résidents priment les candidatures des non-résidents». Les initiants ont six mois pour récolter 6000 signatures.

Dans d'autres cantons

Des initiatives similaires sont en préparation dans d'autres cantons romands. A Genève, la préférence nationale a déjà cours dans l'administration publique et les institutions financées par le canton. Les emplois disponibles doivent être annoncés à l'office du travail.

Les entreprises proches de l'Etat doivent en outre motiver leur choix si elles donnent la préférence à un frontalier.

Le MCG et l'UDC voudraient que ce principe soit étendu à l'ensemble du domaine privé. Les deux partis attendent la réaction du Parlement cantonal avant de lancer une initiative. Les signatures pourraient être récoltées durant la campagne des élections cantonales au printemps 2018.

Dans le canton de Vaud, la thématique est abordée par le groupe libéral-conservateur fondé par Claude-Alain Voiblet après son exclusion de l'UDC en 2016. Le parti veut lancer une initiative ce printemps, qui autorise l'engagement de frontaliers en taxant l'entrepreneur d'un impôt durant cinq ans. (ats/nxp)