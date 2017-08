L'ex-ministre gambien restera en détention

La détention provisoire de l'ancien ministre gambien de l'Intérieur Ousman Sonko a été une nouvelle fois prolongée pour une durée de trois mois. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a accepté une requête en ce sens du Ministère public de la Confédération. L'ex-ministre est soupçonné de crimes contre l'humanité.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a indiqué jeudi avoir étendu l'instruction pénale à d'autres infractions après l'audition de témoins et de plusieurs parties plaignantes. C'est pour cette raison qu'il a demandé une prolongation de la détention.

D'autres dénonciations

Entre-temps, d'autres dénonciations ont été déposées, a ajouté le MPC en revenant sur une information de la radio alémanique SRF. Il n'a pas précisé la nature de ces nouveaux chefs d'accusation, rappelant que la présomption d'innocence s'applique.

En mai, le MPC avait déjà obtenu une prolongation de la détention du suspect pour pouvoir poursuivre son travail d'enquête. Les autorités gambiennes ont pris contact avec le Ministère public en réponse à une demande d'entraide judiciaire de la Suisse.

Extradition éventuelle

Ce pays d'Afrique de l'Ouest souhaite juger chez lui l'ex-ministre et promet de lui réserver un procès équitable. Une éventuelle extradition est de la compétence de l'Office fédéral de la justice.

Ousman Sonko était ministre de l'intérieur de Gambie de 2006 à 2016. Il a aussi été chef de la police et commandant de la garde présidentielle en 2003. Il est accusé d'avoir été présent lors d'actes de torture et a été interpellé à Lyss (BE) après une dénonciation de Trial International, ONG établie à Genève. (ats/nxp)