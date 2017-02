«L’euphorie n’est pas de mise» aux Portes du soleil

Que restera-t-il aux Portes du Soleil de la manne cantonale? Jeudi, le Grand Conseil valaisan a accepté du bout des lèvres (66 voix contre 47 et 14 abstentions) et en première lecture l’idée d’une aide de 157 millions de francs à fonds perdu aux sociétés de remontées mécaniques.

Plusieurs députés du val d’Illiez estiment que les retombées risquent toutefois d’être limitées pour le versant suisse des Portes du Soleil: en l’état, TéléMorgins et Télé-Torgon ne dégagent pas la marge financière minimale exigée par le projet de loi pour bénéficier de ces millions. Quant à TéléChampéry, la société n’a pas encore publié ses chiffres 2016. «De plus, il ne s’agit que d’un vote en première lecture, souligne le socialiste de Troistorrents (où se situe la station de Morgins), Bernard Oberholzer. Des changements risquent d’intervenir.» Pour l’élu, il s’agit quoi qu’il en soit d’un «saupoudrage. On parle de 157 millions sur 10 ans, soit 15,7 millions par an pour l’entier du canton.»

«Subventions mal perçues»

Une réserve partagée par sa concitoyenne, la PDC Mariane Maret: «L’euphorie n’est pas de mise.» D’autant que la députée et son groupe ont plaidé contre des aides à fonds perdu, leur préférant des prêts sans intérêts.

Si l’UDC Valais romand a voté en faveur du projet de loi tel que présenté, Charles Clerc (Troistorrents) est également mitigé: «Ces subventions à fonds perdu à des sociétés qui souvent dégagent du bénéfice sont mal perçues du public. Une aide remboursable aurait l’avantage de fournir du liquide aux entreprises et de donner la possibilité au Canton de le réinvestir plus tard.» Et Bernard Oberholzer d’ajouter: «Nous ne sommes pas contre le principe de soutenir ce pan d’économie. Mais nous nous sommes abstenus de voter car injecter de l’argent à perte sans contrepartie est inutile. Il faut un soutien mais il doit s’accompagner de contraintes.»

Alpes vaudoises 2020 inspire

Et notamment d’une fusion imposée des sociétés de remontées mécaniques. «Le processus est en marche depuis deux ans, rappelle le préfet du district de Monthey, Antoine Lattion. Il est clair qu’il faut aller dans cette direction pour créer une société viable. Mais ce rapprochement est complexe, en raison des liens du domaine skiable avec la France.»

L’exemple d’Alpes vaudoises 2020, où la fusion des remontées mécaniques figurait parmi les exigences de l’Etat de Vaud, inspire d’ailleurs Mariane Maret: «C’est une vision de la stratégie touristique très fouillée qui a été élaborée. Le processus de fusion est lancé chez nous mais on ne peut pas faire l’économie d’une réflexion similaire en parallèle.» (TDG)