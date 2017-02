L'axe du Gothard perturbé depuis jeudi soir

Le trafic ferroviaire est perturbé depuis jeudi soir sur l'axe du Gothard à cause de la rupture d'une conduite d'eau entre Zoug et Walchwil (ZG). Les trains à destination ou en provenance du Tessin et de Milan sont détournés. Ils accusent un retard de 20 minutes.

Les convois doivent passer par Rotkreuz (ZG) et Immensee (SZ), sur la rive gauche du lac de Zoug, jusqu'à 15h00 au moins, indiquent vendredi les CFF. Les travaux de remise en état du tronçon sont en cours. Suite à la rupture de la conduite, le terre-plein de la voie ferroviaire a été rempli d'eau. (ats/nxp)