L’arme fatale des sept Sages pour subjuguer le public

Barack Obama ne pouvait pas s’en passer. Donald Trump n’y goûte guère mais a fini par y succomber. De quoi parle-t-on? De l’arme politique fatale que représente un téléprompteur mobile. Il permet de parler au public sans notes, donc sans baisser la tête, de digresser à volonté, tout en ne perdant jamais le fil de son discours, qui défile sur deux écrans sur pied placés à gauche et à droite de l’orateur. Eh bien, cette arme pour subjuguer le public, le Conseil fédéral a décidé de se l’offrir. Il a acquis un prompteur mobile pour 18 000 francs, comme le révélait vendredi le Tages-Anzeiger.

Les conseillers fédéraux utilisent déjà un prompteur de la SSR lors des allocutions officielles à la télévision. C’est le cas lors des votations fédérales ou lors de la Journée des malades, avec le discours «culte» de Johann Schneider-Ammann sur le rire. Le gouvernement veut désormais passer la vitesse supérieure et profiter d’un prompteur mobile à l’extérieur lors de ses discours devant un public fourni.

«Cela fait des années que la Chancellerie fédérale souhaitait acquérir un tel appareil», explique André Simonazzi, porte-parole du gouvernement. «Mais le prix demandé nous a toujours paru disproportionné. L’an passé, Doris Leuthard nous a posé la question. Et, là, les prix avaient chuté pour le PC et les deux écrans. Du coup, nous en avons acheté un, et nous formons les départements à son utilisation.»

Faire croire

Hors de question en effet que le conseiller fédéral s’occupe de faire défiler son texte. Il doit pouvoir se consacrer pleinement à son auditoire en lui faisant croire qu’il le regarde dans les yeux. Un assistant se charge de faire défiler le texte. Ce qui nécessite une bonne coordination quand l’élu se lance dans une digression ou réagit spontanément au public. Il faut ensuite qu’il sache exactement où regarder sur l’écran pour reprendre le fil de son discours.

Que se passe-t-il en cas de panne? Les sept Sages disposent toujours d’un texte sur papier à portée de main. André Simonazzi estime que le prompteur répond au besoin d’améliorer encore les discours officiels. La présidente Doris Leuthard l’a expérimenté à Davos, au WEF, et Schneider-Ammann à Interlaken. «Les deux veulent le réutiliser. Et le plus vite possible!» remarque le porte-parole fédéral, qui n’exclut pas d’acquérir un deuxième prompteur.

Est-ce vraiment une bonne idée? Malika Nedir, journaliste présentatrice à la RTS, a une grande expérience du téléprompteur. Elle le juge utile pour créer une proximité avec le téléspectateur et «lancer» une quinzaine de sujets différents face à la caméra. Mais elle en souligne aussi les limites. Impossible de faire du direct ou une interview en regardant un prompteur.

La journaliste se montre très sceptique sur les qualités du prompteur pour un homme ou une femme politique. «C’est très frappant avec Obama. Il n’arrête pas de regarder à droite et à gauche ses écrans. Du coup, on a l’impression qu’il assiste à un match de tennis. Ce n’est pas satisfaisant.» Elle relève qu’en France les ténors politiques ont peu recours à l’appareil. «Sarkozy, Fabius ou Hollande se débrouillent très bien sans. Et la meilleure oratrice, c’est Christiane Taubira, comme on l’a vu lors de sa défense de la loi sur le mariage pour tous.»

Il ne remplace pas le talent

Et que pense Me Marc Bonnant, expert en éloquence, du prompteur? Au téléphone, on l’entend presque lever les yeux au ciel. Charitable, il relève d’abord que le gadget peut se révéler utile «s’il évite aux conseillers fédéraux de bafouiller». Mais il y voit surtout une pauvre béquille dans un monde où l’éloquence reste une denrée rare. Notamment en politique suisse, où «les orateurs se révèlent très médiocres».

In cauda venenum, il résume son propos sans pitié: «Le téléprompteur ne donnera pas aux conseillers fédéraux ce que la nature leur a refusé: le talent.» (TDG)