L'administration neuchâteloise est la pire

Le Tessin possède l'administration cantonale la plus performante de Suisse latine, relève une étude des Chambres de commerce publiée jeudi. Le canton italophone devance Fribourg et Vaud. Neuchâtel reste en queue de peloton.

L'enquête bisannuelle, présentée à Lugano, a été menée pour la 8e fois par les Chambres de commerce des cantons latins auprès des entreprises. Elle révèle, comme lors des trois précédentes études réalisées en 2011, 2013 et 2015, que les procédures, l'orientation client et les émoluments restent des causes d'insatisfaction dans les administrations cantonales.

La disponiblité à améliorer

L'amabilité, la serviabilité et les compétences du personnel sont en revanche généralement jugées de manière très positive. La disponibilité demeure une cause d'insatisfaction pour une entreprise sur trois en moyenne.

L'orientation client est jugée insatisfaisante pour un quart des entreprises sondées. En matière d'émoluments, le constat est le même qu'en 2015, puisque quatre entreprises interrogées sur dix estiment toujours leur montant trop élevé.

Au classement général, le canton du Tessin confirme sa place en tête, avec une note globale de 7 sur 10. Tandis que le canton de Fribourg conserve la deuxième place (6,9), juste devant le canton de Vaud (6,8). Suivent le Valais (6,7), le Jura (6,5) et Genève (6,4). Neuchâtel ferme la marche comme lors des précédentes éditions, avec une moyenne de 6.

Hausse des «tracasseries»

Une attention particulière a été portée cette année à l'aménagement du territoire. Si les entreprises interrogées se disent mieux informées que par le passé, le sondage observe une hausse «inquiétante» des tracasseries administratives liées aux communes et un allongement des délais. En outre, une entreprise sur quatre affirme avoir renoncé à un projet d'aménagement, notamment en Valais.

Partout, un répondant sur deux environ se dit mal informé sur la révision de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), acceptée par le peuple en mars 2013. L'information semble tout de même un peu meilleure en Valais, où un quart se dit très bien informé.

Le formalisme jugé excessif par les répondants ne baisse pas. Au contraire, il grimpe partout, sauf à Neuchâtel et à Genève où il stagne à un niveau élevé. Ainsi, on relève partout environ 50% de mécontents, y compris au Tessin qui s'en sortait pourtant nettement mieux en 2015. Là aussi, la révision de la LAT explique peut-être en partie cette péjoration des opinions, notent les enquêteurs.

Longs délais pour les permis de travail

Concernant l'inspection du travail, les résultats sont globalement bons et vont dans le sens d'une amélioration par rapport à 2015. Toutefois, on observe une augmentation «alarmante» des délais pour l'obtention des permis de travail, principalement dans les cantons frontaliers. Une entreprise sondée sur trois observe un durcissement des procédures d'octroi depuis le 9 février 2014, date du oui à l'initiative de l'UDC sur la limitation de l'immigration.

Le sentiment de la moitié des entreprises sondées est toujours qu'elles sont davantage contrôlées qu'auparavant: la proportion de répondants partageant cette opinion augmente même assez fortement.

Deux exceptions: Neuchâtel, mais avec un taux déjà élevé en 2015, ainsi que le canton de Vaud, où les répondants sont, au contraire, un peu moins nombreux de cet avis qu'il y a deux ans.

Le sondage a été réalisé par MIS Trend sur mandat des Chambres de commerce de Suisse latine, réunies au sein de l'association Info-Chambres. L'institut a interrogé 738 entreprises dans les sept cantons concernés entre janvier et mars 2017. (ats/nxp)