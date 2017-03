L'Uni accusée de censurer son réseau internet

L'université de Fribourg est sous le feu des critiques. En effet, la section suisse d'un groupe international de hackers, le Chaos Computer Club, accuse l'Alma Mater de pratiquer la censure sur son réseau internet. Dans un compte Twitter ouvert il y a quelques jours, elle compare ses pratiques à celles de pays comme l’Arabie saoudite et la Chine, révèle La Liberté sur son site mercredi.

En cause, selon le quotidien fribourgeois, un pare-feu testé par le groupe et qui bloque l'accès à des sites sur le piratage, des contenus pornographiques, le téléchargement illégal, l'extrémisme ou encore sur les virus et logiciels malveillants. Et le blocage semble très strict, puisqu'il est impossible d'aller sur le site d'un cabinet médical car il rentrerait dans la catégorie «adulte», soulèvent les hackers. Appuyés par un groupe d'étudiants nouvellement créé, ils estiment donc que cette pratique n'est pas admissible et qu'elle pourrait servir de précédent à d'autres institutions.

Un filtrage connu et annoncé

Mais du côté de l'Université, on se défend. Selon elle, ce filtrage, mis en place fin 2015, a été décidé par le rectorat et annoncé clairement aux étudiants. Or personne ne l'a contesté jusqu'ici, avance-t-elle. D'autre part, l'établissement rétorque qu'il peut débloquer certains sites à la demande si nécessaire.

Selon La Liberté, l'Uni de Fribourg n'est pas la première à bloquer des sites web. En 2014 déjà, l'Uni de Zurich avait voulu empêcher l'accès à du contenu adulte, avant de revenir sur sa décision, devant la grogne d'activistes et d'étudiants. Ceux-ci avaient réussi à abolir toute censure sur le réseau.

Du coup, l'Alma Mater fribourgeoise serait la seule à ce jour à bloquer du contenu internet. Les autres écoles romandes se contentent d'appliquer un règlement ou une charte sur l’utilisation du web. (nxp)