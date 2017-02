L’UDC veut faire rouler les têtes pensantes de la RIE III

Une semaine après la débâcle dans les urnes de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), l’heure est au règlement de comptes pour l’UDC. Une grande partie des électeurs du parti n’a pas suivi les instructions de son comité. Pour son président Albert Rösti, la source de ce désaveu vient du rôle qu’a joué EconomieSuisse dans la campagne. «La base du parti a été démotivée à l’idée de suivre EconomieSuisse, une association qui a largement œuvré au torpillage de l’application de l’initiative contre l’immigration de masse», explique-t-il dans le SonntagsBlick.

Thomas Matter (UDC/ZH) évoque également une crise de confiance générale envers les associations économiques dans la Schweiz am Sonntag. «La portée de cette association est médiocre», renchérit Thomas Aeschi (UDC/ZG), tandis que le conseiller national Ulrich Giezendanner (UDC/AG) appelle au grand ménage. «Nous avons besoin d’un orage qui nettoie tout. Je préconise de renouveler la direction d’EconomieSuisse, soit les postes de Heinz Karrer (ndlr: président) et de Monica Rühl (directrice).» Rien de personnel dans cet appel, assure l’UDC: «Ils présentent désormais une image de perdants. C’est triste de tomber aussi bas.»

Le président du PDC Gerhard Pfister défend l’association faîtière: «EconomieSuisse n’a pas à assumer l’échec de la réforme. Plutôt le parlement. Un peu d’autocritique serait bienvenue.» EconomieSuisse peut également compter sur le soutien… d’un autre élu UDC. «L’USAM et EconomieSuisse ont essayé de faire ce qu’ils ont pu, déclare le président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) Jean-François Rime dans le Matin Dimanche. Mais quand on a un mauvais projet, c’est compliqué de faire une bonne campagne. Les torts sont partagés entre ceux qui ont concocté la loi et ceux qui ont fait la campagne.»

Action ou patience?

Pour ce qui est du futur, l’UDC préconise la patience. Son groupe parlementaire fédéral s’est réuni dimanche pour «faire le point». «Il appartient désormais aux cantons de proposer une nouvelle réforme de l’imposition des entreprises. Les cantons doivent préparer concrètement leurs projets fiscaux individuels de manière à ce qu’ils résistent à une votation populaire», souligne le groupe UDC dans un communiqué. Et pas question de se laisser dicter l’agenda par l’Europe. «L’annonce faite par le Conseil fédéral à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de modifier la législation fiscale suisse d’ici au 1er janvier 2019 est sans objet à la suite de la décision populaire.»

EconomieSuisse pense tout l’inverse: «Les entreprises ont besoin de savoir à quelle sauce elles seront mangées. C’est pourquoi il importe d’élaborer sans tarder une nouvelle mouture de la réforme, susceptible de réunir une majorité», soulignait dans nos colonnes Cristina Gaggini, directrice romande d’EconomieSuisse ( 24 heures du 18 février ). Un avis partagé par la directrice des finances du Canton de Bâle-Ville Eva Herzog. «Il faut absolument qu’une alternative se dessine d’ici l’été», déclare la socialiste dans la NZZ am Sonntag. Sans quoi, les cantons commenceront à développer leur propre projet. De quoi favoriser des baisses d’impôts chez ceux qui peuvent se le permettre, et de fait favoriser la concurrence intercantonale. «C’est justement ce que la réforme veut éviter», souligne la socialiste.

Eva Herzog fait également une proposition surprenante: associer réforme de l’imposition des entreprises et assurance vieillesse. Pour la socialiste, il s’agit de jouer la stratégie. «La gauche pourrait modérer ses exigences concernant le nouveau projet d’imposition et obtenir davantage lors de la révision de l’assurance vieillesse, expose-t-elle. Cela pourrait fonctionner en termes de timing, à condition que l’on démarre très rapidement le nouveau projet de réforme d’imposition.»

(TDG)