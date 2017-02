L’UDC valaisanne veut une préférence indigène

«Les autorités fédérales n’ont rien fait pour mettre en œuvre notre initiative «Contre l’immigration de masse». Nous agissons dans les cantons et utilisons toutes les possibilités existantes pour défendre les nôtres.» L’explication vient du conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). A quelques semaines des élections cantonales, l’UDC du Valais romand lance une initiative intitulée «Le Valais d’abord». Ce texte veut donner une préférence à l’emploi aux travailleurs suisses ou aux étrangers bénéficiant déjà d’une autorisation de travail dans le canton.

Pour les domaines public, parapublic et subventionné, une «préférence stricte» est demandée. Selon le texte, il faudra veiller systématiquement à favoriser les chômeurs du canton. Pour les entreprises, des incitations fiscales qui encouragent l’emploi indigène sont souhaitées. La prochaine étape est l’examen préliminaire par la chancellerie valaisanne. Les initiants auront ensuite un an pour récolter les signatures.

«Nous avons plus de personnes qui quittent le Valais pour aller travailler ailleurs en Suisse que de gens qui viennent travailler chez nous»

«Ils n’ont aucune connaissance du tissu économique valaisan, réagit Philippe Nantermod (PLR/VS). Nous avons plus de personnes qui quittent le Valais pour aller travailler ailleurs en Suisse que de gens qui viennent travailler chez nous.» Le conseiller national estime en outre qu’un tel texte est «illégal du point de vue du droit fédéral». Autre interprétation de Jérôme Desmeules, président de l’UDC du Valais romand. Il répond que, pour éviter l’invalidation, les initiants ont adopté une formulation «large» en ce qui concerne les entreprises privées. Et pour le secteur public, ils se sont inspirés de ce qui est appliqué à Genève.

Dans le canton de Genève, une préférence s’applique déjà dans l’administration publique et dans les institutions financées par le Canton. L’UDC et le MCG souhaitent l’étendre aux entreprises privées. La première a déposé un projet de loi constitutionnelle dont le traitement a débuté en commission. Le second est intervenu avec une motion et un projet de loi au parlement. En cas d’échec, il pourrait lancer une initiative.

Vers une taxe étrangers

Philippe Nantermod reproche justement aux initiants valaisans «leur manque d’originalité». Leur intervention, en effet, n’est pas isolée. Le 25 septembre 2016, les Tessinois ont accepté à 58% l’initiative «Prima i nostri». L’idée a fait des petits, dans des versions légèrement différentes. Ce vendredi, l’UDC neuchâteloise lancera à son tour un projet, «Les nôtres avant les autres».

Côté vaudois, le groupe libéral-conservateur, fondé par l’ex-UDC Claude-Alain Voiblet, veut pour sa part taxer les places de travail occupées par des étrangers, durant les cinq premières années en Suisse. «Nous sommes opposés à un tel impôt», réagit Kevin Grangier, secrétaire général de l’UDC vaudoise. Sa formation n’envisage pas de lancer une initiative. «Nous avons exigé au Grand Conseil que l’Administration cantonale n’engage plus, sauf exception justifiée, de collaborateurs frontaliers. Nous avons conscience que la problématique existe, mais dans des proportions bien moindres que dans les cantons voisins. Nous adaptons donc le curseur à la hauteur du problème.» (TDG)