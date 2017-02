L’UDC accusée d’avoir menti dans son référendum

«Le référendum est un droit démocratique, on ne peut pas l’utiliser pour abuser le peuple en trichant.» La charge est signée Gallus Cadonau, directeur de la fondation Greina. Cette association de défense de l’environnement a déposé un recours auprès de la Chancellerie fédérale, comme l’a révélé la NZZ am Sonntag. Son objectif: invalider le référendum contre la stratégie énergétique 2050. Du jamais vu en Suisse.

Porté par l’UDC et l’Alliance énergie (réseau qui regroupe des personnes issues des milieux économiques et politiques), ce référendum a pourtant formellement abouti. Mais pour Gallus Cadonau, l’argumentation utilisée pour récolter les signatures est inacceptable. «Faire croire à la population que la stratégie énergétique coûtera 3200 francs par ménage, c’est un mensonge, puisque le montant calculé par l’Office fédéral de l’énergie n’est que de 40 francs. Nous ne faisons pas de formalisme étroit, il s’agit ici de différences colossales.»

Ce recours a-t-il une chance? Gallus Cadonau met en avant les nombreux spécialistes du droit qui font partie de son association. «Si la Chancellerie fédérale est compétente pour dire qu’il y a tricherie sur les signatures, elle doit aussi pouvoir se prononcer sur une tricherie sur les arguments.»

Pas d'examen approfondi

Du côté de la Chancellerie fédérale, on confirme avoir reçu ce recours, mais on refuse de se mouiller davantage sur la question de l’invalidation. Dans une prise de position, la Chancellerie rappelle que son rôle est de vérifier que le nombre de signatures nécessaires ait été obtenu à l’issue du délai, et ensuite de vérifier leur validité. «Un examen plus approfondi des signatures par la Chancellerie fédérale n’est pas prévu.» La loi prévoit toutefois une possibilité de recours en cas de référendum qui n’aurait pas abouti, mais ne dit rien d’autre. La démarche de la fondation Greina se trouve ainsi dans une zone grise.

Les partis politiques s’engouffreront-ils dans la brèche pour éviter une votation populaire prévue en mai prochain? Rien n’est moins sûr. La démarche laisse perplexe. Membre de la commission des institutions politiques, le sénateur Robert Cramer (Verts/GE) a beaucoup de mal à imaginer une invalidation de ce référendum, même si selon lui cette affaire met bien en lumière la problématique des faits alternatifs. «Ça signifierait que la Chancellerie fédérale a la compétence de dire quels sont les bons et les mauvais motifs pour lancer un référendum.»

S’il voit dans cette démarche un intérêt académique, il estime que les partis n’ont pas intérêt à pousser la chancellerie à sanctionner l’UDC. «Ce recours pourrait s’avérer contre-productif. Ça montrerait qu’on a peur du vote populaire. Or sur le fond, on n’a pas besoin de ça pour gagner.»

Impossible à prouver

Du côté des référendaires, la démarche n’est même pas prise au sérieux. Pour Benoît Genecand (GE), un des frondeurs PLR qui s’opposent à la stratégie énergétique, ce recours n’a aucune chance. «Nous évoquons le montant de 3200 francs, alors que les partisans avancent le chiffre de 40 francs. Il y a une forme d’hypocrisie à évoquer un montant aussi faible, sachant que l’objectif est de faire baisser la consommation électrique de 43% d’ici 2035. Or 2035, c’est demain. Il faut être prudent. La réalité, c’est qu’il est impossible de prouver l’un ou l’autre.»

Sans intervention de la Chancellerie fédérale, la fondation Greina n’exclut pas de porter l’affaire plus loin. «Nous avons le temps d'aller au Tribunal fédéral avant la votation, explique Gallus Cadonau. Nous irons au bout de toute façon». Pour l’heure, le scrutin sur la stratégie énergétique est toujours prévue pour le 21 mai prochain. (TDG)