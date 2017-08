Kandersteg rassemble les scouts du monde entier

Les autres candidats au Prix Montagne

Pour que les initiatives d’avenir ne s’entreprennent pas qu'en plaine, l’Aide suisse aux montagnards remet chaque année son Prix Montagne. Le sésame récompense un projet, développé en altitude, qui se distingue par son succès économique.

Sur vingt-six candidatures, six finalistes se disputeront le prix, remis le 5 septembre prochain. Il s’agit:



– du Camp scout international de Kandersteg, dont les 12 000 hôtes assurent des rentrées financières importantes aux commerces du village;



– de Montagne Alternative, qui a aménagé un lieu dédié à la détente et à la réflexion sur la commune d’Orsières (VS);



– de la Buvette des Sattels (FR), qui s’est taillé une solide réputation en proposant des mets typiques;



– du Chemin des quatre sources, imaginé par les cantons d’Uri, du Valais, des Grisons et du Tessin autour des cours d’eau du Rhône, du Rhin, du Tessin et de la Reuss;



– de la société bernoise HWR et ses 80 collaborateurs, qui façonnent à la fois du parquet collé pour les chalets et des emballages industriels;



– de l’entreprise bernoise Wyssen Avalanche Control, qui a développé un mât déclencheur d’avalanches préventives.



L’an dernier, un fabricant haut-valaisan de scies chirurgicales avait remporté les faveurs du jury. Le vainqueur précédent était un service uranais de «paysannes à domicile». En 2014, un projet visant à assurer un revenu complémentaire à quarante agriculteurs bas-valaisans, fédérés autour d’un local de vente commun, s’était hissé sur la plus haute marche du podium.