Jeudi a été la journée la plus chaude de l'année

Sion a enregistré jeudi le record de chaleur de l'année en Suisse avec 36,9 degrés. Une grande partie des autres stations de mesure de Suisse romande, excepté le nord du Jura, ont également affiché des records de température.

Genève a par exemple enregistré des températures allant jusqu'à 36,5 degrés, indique jeudi MeteoNews. Il n'avait pas fait aussi chaud dans la cité de Calvin depuis 14 ans. A Viège (VS), c'est un record de chaleur mensuel qui a été battu avec 35,5 degrés.

Des températures de 34 degrés ou plus ont par ailleurs été enregistrées dans les aéroports de Berne-Belpmoos et de Lugano-Agno, dans la ville de Soleure, à Othmarsingen (AG) et à Nyon (VD).

Le précédent record de l'année de 36 degrés était aussi détenu par la capitale valaisanne. Il est cependant loin du record suisse de tous les temps. Le thermomètre avait affiché 41,5 degrés en 2003 dans le val Mesolcina (GR).

Nuit tropicale

Mercredi avait aussi été une journée très chaude et les températures ne sont pas descendues en dessous des 20 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi. A Mühleberg-Stockeren (BE), les thermomètres ont même indiqué 26 degrés.

La vague de chaleur se poursuivra jusqu'à samedi, avec des températures maximales comprises entre 29 et 34 degrés en plaine. Le passage d'un front pluvio-orageux dans la nuit de samedi à dimanche y mettra cependant un terme. La semaine prochaine s'annonce comme moins chaude et plus changeante. (ats/nxp)