«Je dormais quand les voleurs sont entrés dans ma chambre»

Installé depuis peu dans sa villa, ce membre d’un Exécutif de Terre Sainte – la famille tient à l’anonymat – ne revient toujours pas de la mésaventure dont il a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. «Vers 1 h 30 du matin, des voleurs sont entrés dans ma chambre pendant que je dormais. Ils ont même déplacé le bac à fleurs pour enjamber la fenêtre. C’est incroyable!»

La villa est de plain-pied, et ce soir-là, à cause de la chaleur, le propriétaire avait laissé sa fenêtre grande ouverte, alors qu’en général il la bascule en imposte. Ce soir-là aussi, exceptionnellement, son épouse et sa fille avaient choisi de dormir au sous-sol, plus frais. «J’ai le sommeil profond, poursuit la victime. Je ne les ai pas entendus fouiller la maison. Ils ont réveillé ma femme quand ils ont ouvert la porte de la chambre au sous-sol. Ses cris les ont fait fuir.»

Traumatisme

Les voleurs ont eu le temps de s’emparer de bijoux, d’argent et d’ordinateurs. Surtout, leur intrusion audacieuse a traumatisé les habitants. «Mon épouse est très mal avec ça, mais le temps fera son œuvre, positive la victime, qui n’avait pas terminé d’installer son système d’alerte. La police était sur place avec la section canine dix minutes après mon alarme. Elle a fait du bon boulot. D’ailleurs, j’ai appris que des voleurs avaient été interceptés la nuit dernière. Ce sont peut-être les mêmes.»

Porte-parole de la police cantonale, Olivia Cutruzzola ne peut pas encore le dire. «Ce qui est sûr, c’est que les cambrioleurs agissent plutôt de jour. De nuit, ils ne vont pas se demander si c’est habité ou non. Ils entrent et font au plus vite, en s’étant assurés de leurs voies de fuite. Ils vont éviter le contact. Si une victime les croise, elle ne doit pas s’interposer physiquement. Préventivement, il faut tout faire pour leur compliquer la vie: cacher les valeurs, laisser de la lumière, fermer les volets…» (TDG)