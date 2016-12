Jaussi fait recours devant le Tribunal cantonal

Payerne (VD) La société Swiss Space Systems (S3) «ne s'est jamais aussi bien portée depuis 18 mois», affirme mercredi dans la presse son patron. Plus...

Interview Sauvagement agressé et brûlé, le patron de Swiss Space Systems a quitté l’hôpital. Placée sous protection financière, sa société a six mois supplémentaires pour prendre son envol. Plus...