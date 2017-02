Japan Impact a pris ses quartiers au Palais de Beaulieu pour la première fois

La neuvième édition du plus grand festival romand consacré à la culture japonaise s’est déroulée ce week-end, pour la toute première fois au Palais de Beaulieu à Lausanne. La convention désormais incontournable a mis de multiples facettes du Japon à l’honneur en proposant, notamment, des ateliers de calligraphie et de dessin manga, des concours de cosplay sur la scène du théâtre, des karaokés, des concerts, des films et des ateliers. Ce programme alléchant a attiré environ 7500 visiteurs, soit 1000 de plus que l’an dernier.

Pour répondre à son succès toujours grandissant, Japan Impact a quitté ses quartiers, établis jusqu’alors à l’EPFL: «L’an dernier, le samedi à certaines heures, les gens se marchaient dessus, alors nous avons cherché plus grand», explique Yolan Romailler, membre du comité.

Outre le public, qui a dorénavant plus d’espace pour se déplacer et apprécier les activités, la nouvelle adresse de Japan Impact change également la donne pour les responsables des différents stands. Parmi eux, Cyril, étudiant et tenancier du stand de jeu de rôle JDR-Poly, se dit conquis par les nouveaux locaux: «Comme nous sommes installés dans un espace ouvert, et non pas dans plusieurs salles de cours comme les années dernières, notre stand a une bien plus grande visibilité. D’ailleurs, il a eu tellement de succès que j’ai dû demander à mes coéquipiers de revenir le dimanche pour proposer des parties supplémentaires… et malgré ça, nous avons dû refuser beaucoup de participants!»

Léonore, responsable du Maid Café, présent sur le festival depuis toujours, met toutefois un bémol à cet agrandissement: «A l’EPFL, nous pouvions emprunter, par exemple, des tables ou des chaises gratuitement. Ici, même si les bénévoles sont toujours aussi bien accueillis, le cadre est moins «familial», il faut louer le matériel, cela représente un coût supplémentaire. Le tarif de location des lieux nous a aussi poussés à augmenter le prix de nos consommations.»

Les organisateurs tirent un bilan positif de cette édition et donnent d’ores et déjà rendez-vous aux amoureux de la culture japonaise pour le dixième Japan Impact, dont le lieu reste à définir. (TDG)