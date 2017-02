JO 2026: premières salves contre le projet de Sion

«A part les fanas de glisse, les gens ne sont pas chauds pour ce projet.» A entendre Jean-Pascal Fournier, président des Verts valaisans, la candidature de Sion et de la Suisse occidentale aux JO d’hiver de 2026 serait mal barrée en cas de votation populaire. L’écologiste ne serait guère surpris de voir le scrutin se solder, en Valais, par un échec similaire à celui enregistré dimanche dans les Grisons (60% de non). Et ce malgré le soutien massif de l’Exécutif cantonal et de la Ville de Sion.

Dans le canton, les Verts sont aujourd’hui presque les seuls à afficher une opposition claire à l’aventure olympique. Le camp des contestataires comprend aussi le Rassemblement Citoyen Valais, la toute jeune formation indépendante du policier Jean-Marie Bornet. Côté socialiste, si aucune position officielle n’a été adoptée, on fait part à l’interne «d’un très grand scepticisme».

Inquiétudes financières

Pourquoi une telle méfiance? L’aspect financier pèse lourd dans les esprits. «Le gros bastringue que sont devenus les Jeux a toujours débouché sur d’énormes déficits», s’inquiète Jean-Pascal Fournier. Barbara Lanthemann, présidente du PS du Valais romand, se montre plus virulente encore: «Le Conseil d’Etat veut engager 4 millions de francs pour monter le dossier de candidature (ndlr: sur un budget global de 24 millions pour la promotion au plan international). Ça ressemble à de la corruption! Alors qu’on ne cesse de couper dans le budget de l’Etat, cela me choque.»

Par ailleurs, les Verts estiment que l’organisation des JO serait «un mauvais signal donné au secteur touristique, au moment où il doit se réinventer». A leurs yeux, le réchauffement climatique et la régression du marché du ski obligent la branche à se tourner vers une offre quatre saisons. «Obtenir les Jeux ne ferait que ralentir cette adaptation structurelle de l’offre en montagne.» Une crainte partagée par les écologistes vaudois, selon Alberto Mocchi, président du parti cantonal.

Patrick Bérod, directeur de l’Association hôtelière du Valais, conteste cette analyse. «Bien sûr qu’il faut développer le tourisme estival, tout le monde en est conscient! Mais pourquoi se priver d’organiser des Jeux d’hiver si on en a l’opportunité? L’un n’empêche pas l’autre.» Les hôteliers valaisans, par le biais de leur comité, appuient cette candidature. Cet événement planétaire «garantirait au Valais et à la Suisse des retombées publicitaires immenses», souligne Patrick Bérod.

«Débat il y aura»

«Le tourisme alpin n’est qu’un aspect de notre projet, enchaîne le président du comité de candidature, Jean-Philippe Rochat. De grands centres urbains en profiteront aussi, en accueillant des compétitions majeures.» Et de citer Berne (hockey sur glace) et Lausanne (patinage artistique). «Notre réflexion ne se limite pas aux quinze jours que dureront les JO, poursuit-il. C’est l’occasion de lancer de nouvelles idées pour renforcer l’ensemble de notre tourisme, été comme hiver.»

Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Swiss Olympic devra valider le ticket «Sion 2026» le 7 mars. Le cas échéant, le Conseil fédéral et le parlement devront ensuite préciser l’engagement financier de la Confédération. Les référendums dans les régions concernées se tiendraient courant 2018, alors que le choix final du Comité international olympique est attendu en juin 2019.

«Débat il faut et débat il y aura», assure Jean-Philippe Rochat. Le Vaudois s’y prépare sereinement, même s’il considère le refus grison comme un sérieux avertissement. «Le point fort de notre dossier est l’utilisation quasi exclusive d’infrastructures existantes. Par comparaison, le projet de Sion 2006 (ndlr: battu par celui de Turin) impliquait la construction de plusieurs patinoires, rien qu’en Valais!» Un souvenir qui a marqué Jean-Pascal Fournier, alors élu communal: «La Ville avait été paralysée pendant dix ans en vue de cette attribution. Mais elle ne s’est jamais aussi bien portée que depuis l’échec.» (TDG)