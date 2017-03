«Il faut encourager la désescalade»

Des opposants emprisonnés, des journalistes muselés, des droits de l’homme bafoués. Depuis le putsch raté de juillet dernier, la Turquie est sous le feu des critiques. Le référendum du 16 avril visant à renforcer les pouvoir du président est perçu par beaucoup comme un pas vers la dictature. Des meetings pro-Erdogan ont été interdits un peu partout en Europe. Mais pas en Suisse, où le Conseil fédéral prône la liberté d’expression. Pour la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts/BS), première élue d’origine kurde de Turquie à siéger sous la Coupole, la Suisse a raison de chercher à poursuivre le dialogue, mais elle doit aussi se montrer ferme face au régime d’Erdogan. Interview.

Les tensions entre l’Union européenne et la Turquie, vous inquiètent-elles?

Cela m’inquiète, mais ne me surprend pas. Les violations des droits humains en Turquie – tout comme les atteintes à la liberté de la presse ou à la liberté de pensée – ne datent pas d’hier. L’UE aurait dû donner bien plus tôt des signaux clairs, et critiquer cette évolution. A quelques semaines d’une votation cruciale pour l’avenir des Turcs, elle se réveille un peu tard. Elle remarque enfin que la Turquie n’agit plus comme un partenaire fiable et un pays sûr. Je crains que les relations entre ces deux entités n’empirent encore.

Comment jugez-vous la position de la Suisse?

Dans une situation de telle tension, il est important de maintenir le dialogue. En ce sens le Conseil fédéral a eu raison d’œuvrer en faveur d’une désescalade. Ce n’est pas en coupant les ponts, que l’on pourra trouver les bonnes solutions. Je salue donc les déclarations du ministre des Affaires étrangères Didier Burkhalter. Cela étant dit, il ne peut y avoir de solution que si les deux côtés sont prêts à s’engager. Or je doute que la volonté existe du côté du régime d’Erdogan.

Le Conseil fédéral est-il trop naïf vis-à-vis du régime d’Erdogan?

Je ne parlerai pas d’une position naïve, mais plutôt frileuse. La Suisse est le pays des droits humains, et nous sommes dépositaires des Conventions de Genève. Dès le début des purges, le Conseil fédéral aurait dû marquer clairement sa désapprobation. On ne peut pas simplement se cacher derrière des arguments économiques et laisser faire. La Suisse a des valeurs qu’elle doit faire respecter. Lorsque celles-ci sont bafouées par un Etat, elle doit dire stop. La Suisse a parfois manqué de clarté et de courage dans sa position vis-à-vis de la Turquie.

Quelle est votre réaction face au journal alémanique Blick qui a pris position contre ce référendum?

Je me réjouis que les médias s’intéressent enfin à cette question! Il y a certes une votation extrêmement importante le 16 avril, mais cela fait des mois que la démocratie souffre en Turquie, que des opposants au régime sont en prison et que des journalistes sont arrêtés. Concernant la prise de position du Blick, il faut faire attention à ne pas braquer les gens. Les journalistes doivent donner leur avis, c’est positif. Mais il faut veiller à respecter le fait que tous les ressortissants de Turquie n’ont pas nécessairement le même avis et ne pas les présenter comme un groupe homogène. Cela revient à mettre de côté la grande diversité d’un pays qui compte dans ses rangs des partisans et des opposants au régime, mais aussi une importante minorité kurde. En heurtant certaines sensibilités, le risque existe que l’on obtienne l’effet inverse.

Existe-t-il le risque que la Turquie importe en Suisse les problématiques qui existent entre ses différentes communautés?

Cela peut arriver. Cela a été évoqué ici même sous la Coupole, notamment en commission de politique extérieure. Si la Suisse doit avoir une position claire sur la Turquie, c’est aussi parce que ces tensions ont des réelles répercussions ici. Les gens qui sont partis de Turquie pour venir s’établir en Suisse n’ont pas laissé leur opinion à la frontière. Ils arrivent avec leur histoire. Ce sont des gens qui vivent en Suisse, qui se marient en Suisse et qui ont des enfants en Suisse. Mais ils gardent en eux leur passé, et ils restent évidemment très touchés par le conflit qui agite leur pays d’origine. La Suisse doit donc absolument plaider pour le vivre ensemble là-bas, car cela peut avoir une influence ici.

La diaspora turque est divisée

Le 16 avril prochain, les citoyens turcs se prononcent sur une réforme constitutionnelle cruciale pour le président Erdogan. Ceux qui habitent en Suisse auront aussi leur mot à dire. Depuis des semaines, l’AKP, le parti au pouvoir, ne ménage pas ses efforts pour l’emporter, organisant des rassemblements politiques en Suisse. Qui cherche-il à convaincre? Selon l’Office fédéral de la statistique, ils sont environ 70 000 ressortissants turcs à résider dans notre pays. Si on ajoute les binationaux, la diaspora turque, qui se caractérise par une multitude de groupes ethniques et religieux, regroupe entre 120 000 et 130 000 membres, selon les estimations. Ces derniers habitent surtout le canton de Zurich, les deux Bâles et en Argovie. En Suisse romande, c’est dans le canton de Vaud qu’ils sont le plus nombreux. Que pensent-ils de l’activisme d’Ankara en terres helvétiques? Et fallait-il interdire la venue du ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, à Zurich? Berne a refusé les appels en ce sens du ministre zurichois Mario Fehr, qui redoutait des débordements. Le chef de la diplomatie turque a finalement annulé son voyage ce week-end après que l’hôtel Hilton à Opfikon (ZH) n’a pas voulu accueillir le rassemblement.

Au sein de la communauté turque, il y a ceux qui réprouvent les embûches mises sur sa route. «J’espère qu’il va finir par venir. C’est normal pour un ministre de pouvoir rencontrer la diaspora. Pourquoi n’en aurait-il pas le droit? critique Faruk Senturk, président de l’Association turque d’Uster (ZH). L’argument sécuritaire n’a aucune valeur. Nous ne sommes pas des barbares.» Il fustige par ailleurs un double standard: pourquoi autoriser des manifestations pro-kurde, mais pas pro-AKP?

Le discours est le même dans la bouche de Celal Yilmaz, président du Centre islamique turc de Lausanne. «Comment peut-on se présenter comme une démocratie, mais refuser à des représentants turcs de s’exprimer? Ce n’est pas normal», ajoute-t-il, ciblant l’interdiction faite samedi à Mevlüt Çavusoglu d’atterrir aux Pays-Bas. Selon lui, la situation reste calme en Suisse. «On discute du référendum, certes, mais sans agitation, comme lors de tout débat électoral.» Il se dit toutefois anxieux face à la récupération du sujet dans le cadre des élections néerlandaises. «Quelle va être la réaction de la Turquie? Je redoute que les tensions se répercutent sur la communauté turque.»

Le socialiste vaudois d’origine kurde Ihsan Kurt critique vertement la campagne menée par l’AKP en Suisse. «Les autorités n’ont pas le droit de mener une campagne électorale à l’étranger, c’est interdit dans le droit turc. Erdogan doit vraiment avoir peur de perdre ce vote. Jamais nous n’avons observé tel activisme.» Selon son analyse des résultats des élections législatives de 2015, la diaspora de Suisse compte majoritairement des pro-kurde et des partisans d’une gauche laïque. «Contrairement à celle d’autres pays voisins, comme en Allemagne, la communauté turque est très hétérogène. Et les soutiens de l’AKP sont minoritaires.» Reste que la cohabitation entre les différents groupes, politiques et ethniques, est pacifique. «Mais Erdogan menace cet équilibre. Le discours est en train de se polariser et la situation pourrait dégénérer. C’est pour cela que les opposants au gouvernement n’ont pas organisé de manifestations contre le référendum. Il s’agit d’éviter toute provocation.»

Permettre au ministre turc de s’exprimer en Suisse? Ramazan Özgü, du Dialog Institut, organisation basée à Zurich et proche de l’opposition, se dit face à un dilemme: «La liberté d’expression est importante. Mais il y a des limites. Un discours ne peut inciter à la haine et à des positions radicales. C’est ce que je redoute si des meetings de campagne ont lieu en Suisse.» (TDG)