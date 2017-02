Il faut désormais trouver un plan B à la RIE III

Le refus de la 3e réforme de l'imposition des entreprises impose au Conseil fédéral et au Parlement de trouver un plan B. Certains outils (taxation des dividendes et intérêts notionnels en premier plan) pourraient être corrigés. Le calendrier dépendra de la volonté du monde politique de renégocier un nouveau paquet.

La gauche a affirmé pendant la campagne qu'il serait possible de boucler l'affaire d'ici la fin de l'année. Cela ne serait pas possible si l'on reprenait tout à zéro et s'il fallait, par exemple, relancer une procédure de consultation. Selon le ministre des finances Ueli Maurer, une nouvelle réforme ne pourrait pas entrer en vigueur avant 2022.

Initiative parlementaire en vue

Dimanche, le PS s'est dit convaincu: un nouveau projet peut voir le jour rapidement. Le parti va déposer une initiative parlementaire en ce sens le premier jour de la session de printemps. «Nombre d'éléments (liés à la réforme) ont déjà été traités en commissions et par l'administration», rappelle le président du PS Christian Levrat dans un communiqué. Afin de «concrétiser une feuille de route pour une rapide mise en oeuvre», le parti déposera son initiative le 27 février déjà.

Dans son communiqué, la formation politique «confirme ses préférences minimales afin d'aboutir à une RIE III à même de dégager une majorité». Celles-ci s'orientent vers la version originale mise en consultation par le Conseil fédéral, à savoir «un contre-financement raisonnable par les entreprises et les actionnaires».

Le PS évoque la possibilité d'une hausse de l'imposition des dividendes ou d'un impôt sur le gain en capital. Quant aux «nouveaux privilèges introduits par le Parlement, tel que l'impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts», ils doivent passer à la trappe, exige le parti.

Ampleur à revoir

Le travail consistera certainement à revoir l'ampleur des instruments fiscaux proposés et à prévoir d'éventuelles contreparties financières. La gauche aimerait voir les pertes fiscales pour la Confédération passer d'un socle de 1,1 milliard de francs à 500 millions. Plusieurs mesures pourraient rapporter des centaines de millions. Eveline Widmer-Schlumpf aurait voulu introduire une imposition sur les gains en capitaux mais le Conseil fédéral a finalement renoncé à ce projet, qui n'a jamais rencontré de majorité favorable.

Dividendes et intérêts notionnels

Les débats pourraient plutôt se concentrer sur les dividendes. La version initiale de la réforme prévoyait un relèvement de la base d'imposition à 70%. Au gauche, on aimerait même aller jusqu'à 80 ou 90%. Le Parlement n'a finalement retenu qu'un socle de 60%, obligatoire seulement pour les cantons recourant aux intérêts notionnels.

Ce dernier instrument, facultatif pour les cantons, est quant à lui fortement décrié. La Confédération pourrait y perdre 220 millions et les cantons entre 50 et 290 millions. Il pourrait être abandonné, au dam de ceux qui l'ont réclamé comme Vaud et Zurich, ou au moins revu et corrigé. Des efforts pourraient aussi être faits du côté de la patent box, pour que celle-ci soit mieux ciblée et plus transparente.

De nouveaux plafonds pourraient par ailleurs être fixés pour les divers allégements prévus par la réforme. La copie refusée dimanche prévoyait une limite à 150% pour la déduction des frais de recherche et de développement et de 90% pour la patent box, ainsi qu'un plafond général de 80% pour ces deux instruments additionnés aux intérêts notionnels et aux amortissements résultant de la déclaration des réserves latentes.

Mais la discussion pourrait aussi relancer de vieilles revendications de la droite, comme une baisse du taux fédéral d'imposition du bénéfice des entreprises (actuellement 8,5%).

Revendications des cantons...

Les autorités pourraient se baser sur la copie présentée par l'ancienne ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. Mais il semble difficile de la reprendre telle quelle. Les cantons devraient rechigner à recevoir moins d'argent de la Confédération. Le texte rejeté dimanche garantissait une hausse de 17 à 21,2% de leur part aux recettes de l'impôt fédéral direct. Or il n'était question au départ que de passer à 20,5%.

Cette manne doit permettre aux cantons d'éviter de lourdes pertes fiscales. Sans elle, ils pourraient y réfléchir à deux fois avant de baisser de leur propre gré le taux d'imposition du bénéfice des entreprises pour éviter les effets négatifs du report de la réforme.

... et des villes

De leur côté, les villes ont martelé durant la campagne qu'elles ne voulaient pas payer les pots cassés. Le projet initial ne prévoyait pas de disposition appelant à tenir compte des répercussions sur les communes. Celle-ci a été introduite par le Parlement avant d'être retirée.

Enfin, la réforme présentée par Eveline Widmer-Schlumpf contenait la suppression du droit de timbre d'émission sur le capital propre. Cette mesure, qui entraînerait un manque à gagner fiscal de 228 millions pour la Confédération, a été laissée de côté pour l'instant. (ats/nxp)