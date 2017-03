Il faudra rouvrir le trou en raison de séismes

Vaud Des sondages de profondeur seront effectués ces prochaines semaines à Vinzel. Plus...

COP 21 Dans le cadre de la conférence internationale sur le climat, 36 pays, dont la Suisse, ont lancé une Alliance mondiale pour développer l'énergie thermique des sous-sols. Plus...

Etude Malgré les récents revers, la Suisse devrait poursuivre ses recherches dans le domaine de la géothermie, estime le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-Swiss. Plus...

Géothermie Aucune centrale géothermique ne verra le jour à St-Gall. Le projet est abandonné à cause de la quantité d'eau chaude trop faible pour être exploitée ainsi que pour des raisons financières et de sécurité. Plus...