«Il est temps pour le Valais d'en finir avec Freysinger»

Il a beau avoir devancé le ministre UDC Oskar Freysinger lors du premier tour, dimanche, Stéphane Rossini sait que le chemin qui mène au Conseil d’Etat valaisan est encore long. Le scrutin décisif est fixé au 19 mars. «Une autre campagne commence, et il faudra encore progresser», reconnaît l’ancien conseiller national socialiste. Interview.

– Une cinquième place au premier tour, doublée du troisième meilleur score dans le Valais romand, c’était inespéré pour vous?

– C’était mon objectif de terminer dans les cinq premiers. Mais il a fallu la dégringolade d’Oskar Freysinger pour y parvenir. Sans cela, j’aurais pu m’estimer lâché par mon camp dans le Valais romand. Je pensais y creuser un écart plus important sur ma colistière (ndlr: la conseillère d’Etat haut-valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten, 4e dimanche).

– On vous a beaucoup reproché d’avoir soutenu l’initiative Weber sur la limitation des résidences secondaires, contre l’avis de l’écrasante majorité des Valaisans. Tout le monde ne vous l’a pas pardonné?

– Non. Si Esther Waeber-Kalbermatten termine devant moi à Anniviers, c’est clairement lié à cela. On voit néanmoins qu’il y a de la place pour le pluralisme dans ce canton. On reconnaît que des gens qui ont des opinions différentes peuvent être compétents. On le voit aussi avec la progression des Verts au Grand Conseil.

– Comment analysez-vous le désaveu infligé à Oskar Freysinger? Le peuple a-t-il voulu sanctionner son bilan ou la stratégie de sa liste Ensemble à droite?

– Plutôt son bilan, son attitude. Il n’a jamais enfilé son habit de ministre. Jouer au fou du roi au Conseil national, ça va, mais dans un gouvernement cantonal, ça ne passe pas. La poésie, les gags à deux balles, au bout d’un moment ce n’est pas sérieux.

– Vous souhaitez l’écarter définitivement. Quelle stratégie allez-vous adopter?

– Je ne vois aucune raison de ne pas nous présenter tous deux au second tour, comme prévu dans le cas où on terminait parmi les 5 meilleurs. On va se battre pour réussir.

– On risque d’assister à un duel acharné entre Freysinger et Rossini pour cette fameuse 5e place.

– Oui, c’est certainement là que ça va se jouer.

– Le trio PDC qui a dominé le premier tour comporte un chrétien-social, Roberto Schmidt. Si deux socialistes étaient élus, cela donnerait un gouvernement de centre gauche. C’est difficilement imaginable en Valais, non?

– C’est la meilleure configuration pour le canton! Avoir des gens capables de gouverner dans le respect de l’intérêt général, cela vaut mieux qu’un Freysinger qui continuerait de distiller la haine et de faire honte à la République. Il est temps pour le Valais d’en finir avec lui.

– La gauche pèse 20% de l’électorat valaisan. Elle serait surreprésentée.

– Le PDC l’est aussi, avec ses trois élus actuels. Mais vous avez raison, deux ministres socialistes, cela reste tabou en Valais. L’important, c’est donc de jouer la carte des personnalités, de montrer que nous sommes des gens constructifs, capables de collégialité et de consensus.

– Et si l’électorat PDC décide d’appuyer plutôt un candidat PLR?

– On verra bien. Les citoyens ont parlé au premier tour. Les libéraux-radicaux ont fait un très mauvais résultat. On ne peut pas banaliser les 10 000 voix d’écart qu’il y a entre leur meilleur candidat (ndlr: le néophyte Frédéric Favre) et moi.

– En cas d’échec, vous tirerez un trait sur la politique?

– On m’a dit de ne jamais dire jamais… Mais j’imagine mal revenir en ayant été hors du circuit pendant quatre ans. (TDG)