Il est possible de conduire avec des lunettes numériques

Le port de lunettes numériques au volant n'est pas explicitement interdit en Suisse. Le droit actuel suffit à régler le problème aujourd'hui, estime le Conseil fédéral. Mais il est prêt à se repencher sur la question en fonction de l'évolution de la technique.

Les lunettes intelligentes permettent de faire apparaître en tout temps des informations dans le champ de vision de l'utilisateur, sur un petit afficheur. Selon une étude de la Haute école zurichoise des sciences appliquées, les dangers du port de ces lunettes au volant ne sont pas clairement établis.

Certes, elles peuvent accroître la distraction du conducteur, mais elles pourraient aussi servir d'aide à la conduite et permettrait d'accéder à des informations sans avoir à détourner le regard de la route. Dans un rapport adopté mercredi à la demande du Parlement, le Conseil fédéral estime qu'une interdiction explicite des lunettes numériques au volant ne s'impose pas.

Cavalier seul

L'obligation imposée par le droit actuel au conducteur de rester constamment maître de son véhicule fait généralement que celui-ci n'emploie ce type d'objets qu'avec réserve et prudence. Il doit en effet s'attendre à une condamnation pénale et à un retrait de permis en cas d'accident. Il n'y a pas eu d'accident ayant eu pour cause supposée l'utilisation de lunettes numériques.

Une interdiction explicite serait en outre très difficile à mettre en mots et la formulation devrait être adaptée après quelques années déjà. Enfin, la Suisse ferait cavalier seul. Ce qui poserait des problèmes avec le trafic international, mais aussi en matière d'image face à l'innovation.

Actuellement, ni l'Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni ni la Californie ne connaissent de réglementation particulière concernant les lunettes numériques. La Virginie Occidentale planche sur une interdiction. (ats/nxp)