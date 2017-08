Haro sur les larves de moustiques

Bottes jusqu’à mi-cuisses, Peter Lüthy se fraie un chemin à travers les roseaux terrestres et les saules blancs qui bordent le lac de la Gruyère. Il plonge un récipient de plastique dans les eaux stagnantes et en examine le contenu. Des dizaines de larves de moustiques gigotent dans le liquide. «Il peut y en avoir jusqu’à mille par litre», dit le microbiologiste. Ce sont des Aedes vexans, de redoutables moustiques qui sévissent chaque été dans cette zone alluviale proche de l’embouchure de la Sarine.

Professeur émérite de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Peter Lüthy mène depuis plus de vingt ans les opérations de démoustication du périmètre (lire ci-contre). Ce mercredi matin, il repère les lieux en compagnie de Jérôme Gremaud, un biologiste fribourgeois chargé des observations locales. «C’est la montée des eaux qui provoque l’éclosion des œufs», expliquent-ils. Le niveau de ce lac artificiel est contrôlé par le Groupe E, exploitant du barrage de Rossens (FR). «Dès qu’il atteint la cote de 674,5 m d’altitude, les zones propices au développement de ce moustique sont inondées et les larves apparaissent.»

C’est le cas en ce début d’août, pour la deuxième fois de la saison. Il faut agir vite, car l’insecticide biologique utilisé n’est efficace qu’à un stade précis de la croissance des larves. «Nous disposons d’une fenêtre de quatre jours seulement», souligne Peter Lüthy. La réussite de l’intervention dépend alors de la disponibilité d’un hélicoptère… «Au mois de juin, le férié de la Fête-Dieu (ndlr: dans le canton de Fribourg) a retardé l’épandage, se souvient le professeur zurichois. Le traitement s’est révélé moins radical que d’habitude et il y a eu plus de piqûres de moustiques dans les environs.»

Pas de prédateurs

Cette fois-ci, Jérôme Gremaud a cerné quatre foyers principaux, entre les villages de Morlon et de Broc. «Ce sont des sortes de cuvettes formées par les sédiments de la Sarine et de la Jogne, précise-t-il. Comme elles ne sont pas reliées au lac, il n’y a ni poissons ni alevins. L’Aedes vexans peut donc proliférer, car il n’a aucun prédateur.» Pas question non plus d’envisager une correction de la topographie, cette impressionnante forêt alluviale étant protégée.

En regagnant la route, le Fribourgeois nous montre du lichen sur un saule, à deux mètres du sol spongieux: «L’eau monte parfois jusqu’ici. C’est comme dans les Everglades!» On imagine sans peine la myriade de moustiques qui jaillirait de ces zones humides si l’homme n’avait décidé de s’y opposer. «Probablement des millions», glisse Jérôme Gremaud.

Bactérie tueuse

Direction l’aérodrome d’Epagny. Les préparatifs sont en cours autour de l’Ecureuil affrété pour l’occasion. Trois hommes versent un à un les sacs d’insecticide dans le semoir qu’emportera l’hélico. Du BTI, pour Bacillus thuringiensis israelensis. «Cette bactérie tue les larves qui l’ingèrent, mais épargne les autres insectes aquatiques», relève Peter Lüthy, avant de s’asseoir dans l’appareil. Télécommande en main, c’est lui qui déclenchera l’épandage en survolant les secteurs visés.

L’hélicoptère décolle et prend la direction du lac. A 79 ans, le professeur zurichois est rompu à l’exercice. Pas le temps de profiter de la vue sur le Moléson et le château de Gruyères. Il donne ses instructions en suisse allemand à Martin, le pilote. «Tout droit. Tourne à gauche. Maintenant, demi-tour à droite.» Le semoir s’ouvre, déversant un nuage jaune au-dessus des arbres. On distingue l’eau à travers les branches et la végétation. Les granules de BTI s’y dissoudront très vite, cocktail mortel pour les larves.

«Durant ma carrière, j’ai fait de longues recherches sur ces bacilles. Ça, c’est de la biologie appliquée!»

Au sol, des baigneurs et des promeneurs intrigués suivent l’appareil du regard. Il faudra trois rotations et plus de 600 kilos de granules pour achever le travail. Quarante minutes de vol sous un soleil de plomb. Peter Lüthy en ressort épuisé, mais satisfait. «Durant ma carrière, j’ai fait de longues recherches sur ces bacilles. Ça, c’est de la biologie appliquée!»

Il devra cependant attendre pour savoir si ses «frappes chirurgicales» ont atteint leur cible. Jérôme Gremaud procédera dès le surlendemain à un contrôle minutieux des secteurs traités. Comme les deux scientifiques, les riverains et les plaisanciers du lac de la Gruyère croisent les doigts.

(TDG)