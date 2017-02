Grégoire Barbey: Médaille russe, le débat était légitime

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Médaille russe: le débat était légitime

Grégoire Barbey: Le Parlement genevois a accordé au député Guy Mettan l’autorisation de porter la médaille de l’ordre de l’amitié qui lui a été décernée par la Russie. (...) Que Guy Mettan se montre critique à l’égard des médias occidentaux ne pose aucun problème. C’est même souhaitable, d’autant plus en sa qualité de directeur du Club suisse de la presse. Mais qu’il le fasse en relayant sans distance les opérations de manipulation de l’opinion orchestrées par Russia Today laisse songeur. Je le répète, l’intéressé est tout à fait en droit d’aimer la Russie et de dénoncer les clichés cultivés à l’égard de ce pays en Occident. C’est une position respectable. Ce qui l’est moins, c’est de ne pas nourrir à l’égard du gouvernement russe la même distance critique qu’il pratique à l’endroit de l’Occident. Guy Mettan donne l’impression d’épouser purement et simplement les thèses défendues par Vladimir Poutine et son gouvernement. Une position confortée par son intervention dans l’émission Infrarouge consacrée à la Syrie. (...)

Chômage: réponse à Marko Bandler

Mauro Poggia: (...) Cela dit, pour en venir à ce que vous appelez les “faits alternatifs”, vous rappelez qu’en 2012, les bénéficiaires du RMCAS ont été sortis des statistiques, avec pour conséquence une baisse du taux de chômage de 5,6 à 5%. Exact. Je vous rappelle “by the way”, que je suis entré en fonctions en décembre 2013. Détail bien évidemment dont vous ne vous embarrassez pas. Que s’est-il passé depuis lors? Le taux de chômage à Genève n’a pratiquement pas évolué, alors qu’il a augmenté en moyenne suisse. Faut-il pour autant “bomber le torse” pour reprendre votre expression? Certainement pas, et j’insiste bien sur ce point au début de mon billet, précaution que vous avez volontairement omise pour les besoins de votre prose. Il se trouve, et cela vous semblez l’ignorer, que Genève intègre dans son taux de chômage, comme Vaud, Neuchâtel, Tessin et Schaffhouse, mais contrairement à l’ensemble des autres cantons suisses, les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs indemnités de chômage, mais qui restent inscrits à l’Office cantonal de l’emploi. Cela a pour conséquence d’augmenter le taux de chômage à Genève de 0,4%! (...) Quant aux idées, dont vous prétendez qu’elles me font défaut, j’attends les vôtres avec impatience. Nul doute que vous en êtes pétri, faute de quoi Vernier, avec le brillant responsable de la cohésion sociale que vous êtes, ne serait pas sur la seconde marche du podium avec un taux de chômage de 6,6%, derrière Carouge (7,7%), et devant Onex (6,3%). CQFD

Difficile de rompre avec le passé

Bruno Hubacher: (...) La presse allemande « célèbre » actuellement le nouveau messie, Martin Schulz, dont les sondages dépassent celle de la chancelière, ce qui rappelle l’effet « Macron » en France. Populaire chez les petites gens, il est pourtant la personnification de la politique d’austérité bruxelloise depuis vingt ans. En tant que président du parlement européen et co-gestionnaire de la crise grecque, en tandem avec la commission de Jean-Claude Juncker, il a contribué à la descente aux enfers de l’économie grecque au niveau de celle d’un pays du tiers monde. En 2009, le même Martin Schulz s’était engagé pour une deuxième mandature de la commission « Barroso », du même José Manuel Barroso qui s’était vu offrir, une fois abandonné sa fonction publique, un poste de conseiller dans la « City » par la banque qui fait la pluie et le beau temps à Washington, « Goldman Sachs ». Au même titre que le président français, le chef du parti SPD, Sigmar Gabriel, a dû se laisser convaincre par son parti, de réorienter sa carrière. Comme les militants du PS en France, avec Benoit Hamon, les militants du SPD en Allemagne essayent la quadrature du cercle avec Martin Schulz. Faire table rase avec le passé, mais pas trop. (...)

La présidentielle pour ceux qui causent g'nevois.

Le groumeur genevois (nom connu de la rédaction) Un lecteur attentif aux dérives de ma langue de groumeur patenté me défie de rédiger un blog, sur la présidentielle française, en parler genevois pur sucre XVIIIème s. Chiche ? Je place entre parenthèses les traductions. J’me régale à la lecture des canards franchouillards. V’là que Baban (le grand Dadais) Bayrou vient de faire alliance avec Cafiot (le nabot) Macron ; les deux nières prétendent que ça va bouguillonner (remuer) la campagne présidentielle. Déjà qu’elle était tout de bisingue (de traviole) et que les alangués (babillards) de la téloche amprogeaient (récitaient une kyrielles d’allemandages (commentaires de style commérage). Tudieu le bousin (lieu mal famé) qu’est dev’nue la môme France-la-bourdiffaille (un peu zinzin). Hier et aujourd’hui tu pouvais changer de chaîne toutes les minutes sur le TNT (transmetteur des nouvelles télés), t’étais sûr de tomber sur Baban ou Cafiot. Même chez Dame Elkrief tu pouvais palper les agnettes (t’en avais pour ton argent) ; ça barjaquait (causait) dans tous les sens, mélangeant la caçibraille (canaille) des vilains quartiers « qu’on allait sécuriser » au « nettoyage du boiton » (écurie) que s’rait devenue l’Assemblée nationale. J’suis même parti à cupesse (à la renverse) tellement j’me fendais la geule qund j’voyais Cafiot ouvrir les bras « à la Grand Charles »; du coup j’me suis ébriqué (abimé) l’fion . Mézigue j’aime bien Baban (mairdePau)...

Vers une confrontation entre les armées turque et syrienne?

Jean-René Belliard: Le ministre syrien de la réconciliation, Ali Haïdar (photo ci-contre), n'exclut pas une confrontation avec la Turquie, tout en assurant que Damas préfère pour l'instant régler l'affaire de l'ingérence turque par les moyens politiques. Cette position intervient au moment où les autorités turques et les milices syriennes qui leur sont alliées ont annoncé avoir pris la ville d'al-Bab, située à 30 km de la frontière avec la Syrie. L'armée turque intervient en Syrie depuis Aout 2016, dans le cadre d'une offensive baptisée "Bouclier de l'Euphrate", sans le consentement du gouvernement syrien. Selon le ministre Ali Haïdar, c'est la Russie qui est capable d'empêcher une telle escalade, ainsi que le retrait turc des territoires syriens ou le fait de ne pas y rester longtemps. (...)

La Fédération de Russie au député Guy Mettan

Ronald Zacharias: La distinction, pleinement méritée, de l'Ordre de l'Amitié a été accordée au député Guy Mettan, par la Fédération de Russie, à l'initiative de son Président, l'excellent Vladimir Poutine, considéré, à juste titre, comme un des plus grands hommes d'État de ce début de siècle. En vertu de l'art. 22 LRGC, il appartenait au Grand Conseil de valider l'acceptation de cette distinction afin que le député concerné puisse continuer à siéger. Fort heureusement, le vote du 23 février 2017 fut favorable, mais il s'en est fallu de peu (1 voix). Cela dit, l'arrogance 'bien-pensante' des opposants a été à la hauteur de leur totale irresponsabilité. Voilà une grande puissance amie, qui soutient la Genève internationale, à qui l'on voudrait signifier que les distinctions dont elle souhaite honorer quelques rares bénéficiaires sont à ce point pestiférées qu'elles ont pour conséquence l'éviction d'un parlementaire? Avons-nous perdu à ce point le sens des réalités ou de nos intérêts? (...)

Contrôlez vos employés: vos élus

Manuel Alonso Unica: (...) Une attitude de tolérance envers le politique est demandée à la population. Et puis quoi donc ? On ne veut tout de même pas garder des incompétents à ces postes de gestion publique ! Il faut oser dire la vérité. La vérité est violence lorsque c’est une critique. Une critique est un constat de mauvaise réalisation, de mauvaise pratique, d’incompétence, … La critique est toujours positive, elle fait fonctionner la démocratie. Ainsi, soyez critiques, dites sans peur ce que, les personnes à notre service, au service public, ont mal accompli ou qu’ils ne savent pas faire ou bien encore qu’ils s’accompagnent de copains incompétents; dans une logique de « copinage » par exemple, de corruption. Soyez d'abord critiques avec les vôtres; avec ceux de votre parti politique et ensuite jugez ceux des autres partis. La vie c’est de la violence et la politique doit assumer cette même violence, que les citoyens doivent vivre à cause d'eux !

Le mouvement perpétuel de la violence… ou pas !

Abbas Aroua invite Sylvain Odier: L’attentat en ville de Québec du dimanche 29 janvier ouvre une nouvelle page d’Histoire, l’Histoire avec sa grande hache. En effet, après les attentats de New York, Madrid, Londres, Paris, Nice, Bruxelles, Berlin et Istanbul on craignait un contre-attentat , le voici. On pouvait l’attendre de groupes extrémistes en France ou en Allemagne, finalement il prend corps dans la Belle Province, îlot francophone en Amérique du Nord. Même si certains centres de migrants européens sont fréquemment victimes d’incendiaires, avec les évènements de Québec on retrouve ce terrible mode opératoire qui caractérise la folie des dernières années : un homme déterminé, muni d’une arme légère (AK47 ou autre) s’attaquant à des humains dans la banalité de leur quotidien. Et voici que la tactique de Daech porte ses fruits, explicitement nommée dans ses outils de propagande, l’Etat islamique auto-proclamé veut provoquer ces contre-attaques envers la communauté musulmane afin d’attiser les braises de la haine. Et dans ce terrible jeu de balancier, devons-nous attendre la prochaine vengeance ? Par ce jeu d’aller-retour parfois brillant, souvent tragique, l’on peut relire l’Histoire du dernier millénaire… (...)

Vive les vrais journalistes!

(TDG)