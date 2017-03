Gare au risque d'incendie dans les Grisons

Il est interdit de faire du feu en plein air dans les vallées italophones des Grisons. Les autorités cantonales ont décrété lundi une interdiction couvrant le val Mesolcina, le val Calanca, le val Bregaglia et le val Poschiavo.

Il est en outre interdit de jeter des allumettes, des briquets ou des mégots dans la nature, a précisé l'office grison des forêts. Tout comme dans le canton voisin du Tessin, également frappé d'une interdiction de faire du feu, le risque d'incendie est très élevé dans ces vallées.

La bise et les températures douces ont asséché les sols et un incendie pourrait ainsi rapidement se propager. Une partie des régions concernées par l'interdiction avait d'ailleurs été le théâtre d'incendies de forêt au tournant de l'année.

Dans le val Mesolcina et dans le val Calanca, le feu avait éclaté fin décembre et les derniers foyers n'avaient pu être éteints que deux semaines plus tard. L'armée suisse avait engagé sept hélicoptères Puma pour venir à bout des flammes. (ats/nxp)