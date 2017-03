Fribourg a fait appel au survivaliste de Freysinger

Le survivaliste Piero San Giorgio, dont l'engagement par le canton du Valais a fait scandale, a aussi rempli un mandat ponctuel pour le canton de Fribourg. Il a présenté un exposé, dans lequel il a évoqué le survivalisme alors qu'il lui avait été demandé d'éviter d'en parler.

Lors d'un débat télévisé en février dernier, le conseiller d'Etat valaisan Oskar Freysinger a relaté que l'armée suisse et le canton de Fribourg avaient eux aussi engagé cet homme. Vu les idées contestées que celui-ci défend, une députée du Grand Conseil fribourgeois a interrogé le Conseil d'Etat, qui a répondu vendredi.

Le Service de la population et des affaires militaires a invité Piero San Giorgio pour l'exposé intitulé «Effondrement économique: scénarios et préparation», le 9 mai 2014 à Pringy (FR). C'était dans le cadre du rapport annuel de l'organe cantonal de conduite chargé d'assurer la gestion des événements extraordinaires touchant le canton.

Il en parle quand même

Lors d'une rencontre préalable pour préciser le contenu de l'exposé, le service concerné a demandé à l'orateur de s'en tenir à une analyse de la situation, sans traiter des mesures survivalistes décrites dans son livre. Il a pourtant quand même évoqué le survivalisme dans sa présentation, «en n'engageant toutefois que lui».

Et d'ajouter que cette présentation n'a pas soulevé de questions particulières parmi la quarantaine de participants. L'intéressé a reçu 300 francs de défraiement. Le Service de la population et des affaires militaires n'a plus eu aucun contact avec lui depuis la date de l'exposé, précise l'exécutif cantonal.

Scandale en Valais

Oskar Freysinger avait engagé Piero San Giorgio comme consultant en gestion de crise dans un groupe de travail. Il a dû renoncer à ses services après le tollé suscité en Valais par une vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Le survivaliste y évoquait ouvertement l'élimination des plus faibles. Il déclarait notamment que «notre nature c'est d'être un Waffen-SS» et que sauver les malades et les handicapés équivaut à détruire une civilisation. (ats/nxp)